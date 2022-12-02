https://sputnikarabic.ae/20221202/الأمم-المتحدة-تحقق-في-شريط-فيديو-لإعدام-أسرى-حرب-روس--1070772669.html

الأمم المتحدة تحقق في شريط فيديو لإعدام أسرى حرب روس

الأمم المتحدة تحقق في شريط فيديو لإعدام أسرى حرب روس

أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث أوكرانيا، إيريك ميسي، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة تجري تحقيقا يتعلق بشريط الفيديو، الذي يصور الجنود الروس المقتولين في... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T12:56+0000

2022-12-02T12:56+0000

2022-12-02T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

منظمة الأمم المتحدة

إعدام

جنود روس

أخبار أوكرانيا

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جنيف- سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي: "نحن على دراية بهذا الحدث، اللجنة تجري تحقيقا بشأن الفيديو وجودته ومصداقيته، بالإضافة إلى عناصره من أجل التعمق في جوهر القضية".هذا ووجهت روسيا الاتحادية، في وقت سابق، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس لدى القوات الأوكرانية، وطلبت منه توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا الاتحادية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وطلبت توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن.وأضاف بوليانسكي على قناته في "تلغرام": "اليوم قمنا بتوزيع رسالة كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحتوي على معلومات حول أدلة جديدة على سوء معاملة أوكرانيا لأسرى الحرب الروس ونداء إلى (الأمين العام للأمم المتحدة) غوتيريش لوقف انتهاكات كييف للقانون الإنساني الدولي".وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.

https://sputnikarabic.ae/20221119/روسيا-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-حول-المعاملة-غير-الإنسانية-لأسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا--1070342660.html

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العالم, منظمة الأمم المتحدة, إعدام, جنود روس, أخبار أوكرانيا