https://sputnikarabic.ae/20221202/الأمم-المتحدة-تحقق-في-شريط-فيديو-لإعدام-أسرى-حرب-روس--1070772669.html
الأمم المتحدة تحقق في شريط فيديو لإعدام أسرى حرب روس
الأمم المتحدة تحقق في شريط فيديو لإعدام أسرى حرب روس
أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث أوكرانيا، إيريك ميسي، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة تجري تحقيقا يتعلق بشريط الفيديو، الذي يصور الجنود الروس المقتولين في... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T12:56+0000
2022-12-02T12:56+0000
2022-12-02T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
منظمة الأمم المتحدة
إعدام
جنود روس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
جنيف- سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي: "نحن على دراية بهذا الحدث، اللجنة تجري تحقيقا بشأن الفيديو وجودته ومصداقيته، بالإضافة إلى عناصره من أجل التعمق في جوهر القضية".هذا ووجهت روسيا الاتحادية، في وقت سابق، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس لدى القوات الأوكرانية، وطلبت منه توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا الاتحادية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وطلبت توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن.وأضاف بوليانسكي على قناته في "تلغرام": "اليوم قمنا بتوزيع رسالة كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحتوي على معلومات حول أدلة جديدة على سوء معاملة أوكرانيا لأسرى الحرب الروس ونداء إلى (الأمين العام للأمم المتحدة) غوتيريش لوقف انتهاكات كييف للقانون الإنساني الدولي".وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.
https://sputnikarabic.ae/20221119/روسيا-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-حول-المعاملة-غير-الإنسانية-لأسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا--1070342660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, إعدام, جنود روس, أخبار أوكرانيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, إعدام, جنود روس, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة تحقق في شريط فيديو لإعدام أسرى حرب روس
تابعنا عبر
أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث أوكرانيا، إيريك ميسي، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة تجري تحقيقا يتعلق بشريط الفيديو، الذي يصور الجنود الروس المقتولين في ماكييفكا.
جنيف- سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي: "نحن على دراية بهذا الحدث، اللجنة تجري تحقيقا بشأن الفيديو وجودته ومصداقيته، بالإضافة إلى عناصره من أجل التعمق في جوهر القضية".
هذا ووجهت روسيا الاتحادية، في وقت سابق، رسالة إلى الأمين
العام للأمم المتحدة بشأن المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس لدى القوات الأوكرانية، وطلبت منه توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا الاتحادية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وطلبت توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن.
"بعثنا اليوم برسالة حول هذه المسألة إلى أنطونيو غوتيريش وطلبنا منه توزيعها كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. يجب محاسبة أوكرانيا على جرائم الحرب التي ارتكبتها".
وأضاف بوليانسكي على قناته في "تلغرام": "اليوم قمنا بتوزيع رسالة كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحتوي على معلومات حول أدلة جديدة على سوء معاملة أوكرانيا لأسرى الحرب الروس ونداء إلى (الأمين العام للأمم المتحدة) غوتيريش لوقف انتهاكات كييف للقانون الإنساني الدولي".
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن بعثة روسيا الاتحادية ستواصل "تركيز انتباه زملائنا الأجانب على هذه الجرائم وغيرها من جرائم نظام كييف خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وكان قد انتشر على شبكة الإنترنت، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق الرصاص على الأسرى الروس وهم مستلقون على الأرض. وبحسب فاليري فاديف، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فإن هذه الواقعة حدثت في ماكييفكا.