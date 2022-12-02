https://sputnikarabic.ae/20221202/فاو-تعلن-انخفاض-أسعار-الغذاء-للشهر-الثامن-على-التوالي-1070768708.html
"فاو" تعلن انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي
"فاو" تعلن انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي
انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بشكل طفيف في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T11:35+0000
2022-12-02T11:35+0000
2022-12-02T11:35+0000
العالم
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103233/04/1032330470_0:291:5580:3430_1920x0_80_0_0_4abf4d70248744fdae001c7de5e31a03.jpg
وقالت المنظمة، اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول.وأضافت أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.وأشارت إلى أن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3% فقط عن مستواه قبل عام.كما خفضت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.756 مليار طن من تقديرات الشهر الماضي وكانت عند 2.764 مليار طن.وأوضحت أن التوقعات أقل بـ2% من الإنتاج المُقدر لعام 2021 وستسجل بذلك أدنى مستوى في 3 سنوات.يذكر أن تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوما أخرى الشهر الماضي، ساهم في تراجع المخاوف بشأن تعطيل للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20221010/الدول-النامية-تتحمل-9-مليارات-دولار-إضافية-تكلفة-ارتفاع-أسعار-الغذاء-1068858901.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103233/04/1032330470_310:0:5270:3720_1920x0_80_0_0_a0b4c612d2b5ca56d22cf04e67d36251.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
"فاو" تعلن انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي
تابعنا عبر
انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بشكل طفيف في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس/ آذار عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وقالت
المنظمة، اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضافت أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.
وأشارت إلى أن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3% فقط عن مستواه قبل عام.
كما خفضت فاو
توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.756 مليار طن من تقديرات الشهر الماضي وكانت عند 2.764 مليار طن.
وأوضحت أن التوقعات أقل بـ2% من الإنتاج المُقدر لعام 2021 وستسجل بذلك أدنى مستوى في 3 سنوات.
يذكر أن تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة
لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوما أخرى الشهر الماضي، ساهم في تراجع المخاوف بشأن تعطيل للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.