عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/الدول-النامية-تتحمل-9-مليارات-دولار-إضافية-تكلفة-ارتفاع-أسعار-الغذاء-1068858901.html
الدول النامية تتحمل 9 مليارات دولار إضافية تكلفة ارتفاع أسعار الغذاء
الدول النامية تتحمل 9 مليارات دولار إضافية تكلفة ارتفاع أسعار الغذاء
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، إن المقرض يقدر تأثير ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية على البلدان النامية بنحو 9 مليارات... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T16:44+0000
2022-10-10T16:44+0000
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068858738_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_28d00176ccfd4ac0b731d5beb30b715d.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت جورجيفا خلال جلسة نقاشية مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "لقد أخذنا على وجه التحديد مسألة الغذاء بعين الاعتبار، لماذا؟ لأنك تموت عندما لا يتوفر الطعام، هذا ليس بسؤال تافه".وتابعت مديرة الصندوق: "حددنا نحو 9 مليارات دولار من حيث تغطية ميزان المدفوعات لهذا فقط، والآن نحن نبحث بالطبع في تأثير الطاقة على الدول النامية".وأضافت أن الركود يهدد الدول التي تشكل مجتمعة ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستصل الخسائر العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026.أكد صندوق النقد الدولي مرارا أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد اشتد في الأشهر الأخيرة وأن بعض الدول ستواجه ركودا العام المقبل.وأضافت المنظمة أن الأزمة الأوكرانية، واضطرابات سلسلة التوريد، والقضايا المتعلقة بإمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا، واستمرار عمليات الإغلاق الوبائي في الصين، تؤثر على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221010/انخفاض-الأسهم-العالمية-وسط-مخاوف-من-ركود-اقتصادي-وانخفاض-أرباح-الشركات-1068848814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068858738_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_980114066dfdfd28b214467fe0b6e56b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, صندوق النقد الدولي
اقتصاد, صندوق النقد الدولي

الدول النامية تتحمل 9 مليارات دولار إضافية تكلفة ارتفاع أسعار الغذاء

16:44 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، إن المقرض يقدر تأثير ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية على البلدان النامية بنحو 9 مليارات دولار في ميزان مدفوعاتها خلال 2022-2023.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت جورجيفا خلال جلسة نقاشية مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "لقد أخذنا على وجه التحديد مسألة الغذاء بعين الاعتبار، لماذا؟ لأنك تموت عندما لا يتوفر الطعام، هذا ليس بسؤال تافه".
وتابعت مديرة الصندوق: "حددنا نحو 9 مليارات دولار من حيث تغطية ميزان المدفوعات لهذا فقط، والآن نحن نبحث بالطبع في تأثير الطاقة على الدول النامية".
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
انخفاض الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود اقتصادي وانخفاض أرباح الشركات
13:55 GMT
وأضافت أن الركود يهدد الدول التي تشكل مجتمعة ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستصل الخسائر العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026.
أكد صندوق النقد الدولي مرارا أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد اشتد في الأشهر الأخيرة وأن بعض الدول ستواجه ركودا العام المقبل.
وأضافت المنظمة أن الأزمة الأوكرانية، واضطرابات سلسلة التوريد، والقضايا المتعلقة بإمدادات الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا، واستمرار عمليات الإغلاق الوبائي في الصين، تؤثر على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات القصف الأخير على أهداف في المدن الأوكرانية15:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала