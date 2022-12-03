عربي
https://sputnikarabic.ae/20221203/أمريكا-تكشف-عن-قاذفة-القنابل-الاستراتيجية-بي-21-فيديو-1070805017.html
أمريكا تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"... فيديو
أمريكا تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"... فيديو
كشفت الولايات المتحدة عن الطائرة الشبح المتطورة الجديدة القادرة على حمل رأس نووي، والأولى التي يتم تطويرها منذ 30 عاما. الطائرة الجديدة تسمى B-21 Raider وتقدر... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:51+0000
2022-12-03T15:51+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101980/99/1019809955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce776b3168b49a490af498bfd44401bf.jpg
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في حفل أقيم للكشف عن الطائرة، أمس الجمعة: "هذه شهادة على روح المبادرة الأمريكية والابتكار"، زاعما أنه "حتى نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدما سيجد صعوبة في رصد B-21، فقد تم إدخال نحو 50 عاما من البحث في تطوير هذه الطائرة".وأضاف أوستن أيضا أنه تم تركيب نظام في الطائرة يسمح بتركيب أسلحة جديدة لم يتم اختراعها بعد. وعلى الرغم من أنه في حفل التدشين لم تّذكر قدرات الطيران دون طيار، إلا أن المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية قالت إن الطائرة جاهزة لمثل هذا الاحتمال.من المتوقع أن تتم الرحلة الأولى للطائرة "بي-21" (B-21) في العام المقبل، وفي غضون ذلك يتم إنتاج ست طائرات إضافية من نفس الطراز. ومن المتوقع أن تشتري القوات الجوية الأمريكية نحو 100 وحدة من هذه الطائرات، والتي ستحل محل طرازي B-1 وB-2، اللذين يتم استخدامهما حاليا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101980/99/1019809955_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_111e97f272bd27b19d5c7f4ec61c923f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"... فيديو

15:51 GMT 03.12.2022
© AFP 2022 / Ciara Wymbs/ US Air Forceقاذفة أمريكية من طراز "بي-1بي"
قاذفة أمريكية من طراز بي-1بي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / Ciara Wymbs/ US Air Force
تابعنا عبرTelegram
كشفت الولايات المتحدة عن الطائرة الشبح المتطورة الجديدة القادرة على حمل رأس نووي، والأولى التي يتم تطويرها منذ 30 عاما. الطائرة الجديدة تسمى B-21 Raider وتقدر تكلفتها بنحو 700 مليون دولار. على الرغم من الكشف عنها، إلا أن معظم تفاصيلها تظل سرية.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في حفل أقيم للكشف عن الطائرة، أمس الجمعة: "هذه شهادة على روح المبادرة الأمريكية والابتكار"، زاعما أنه "حتى نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدما سيجد صعوبة في رصد B-21، فقد تم إدخال نحو 50 عاما من البحث في تطوير هذه الطائرة".
وأضاف أوستن أيضا أنه تم تركيب نظام في الطائرة يسمح بتركيب أسلحة جديدة لم يتم اختراعها بعد.
وعلى الرغم من أنه في حفل التدشين لم تّذكر قدرات الطيران دون طيار، إلا أن المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية قالت إن الطائرة جاهزة لمثل هذا الاحتمال.
من المتوقع أن تتم الرحلة الأولى للطائرة "بي-21" (B-21) في العام المقبل، وفي غضون ذلك يتم إنتاج ست طائرات إضافية من نفس الطراز. ومن المتوقع أن تشتري القوات الجوية الأمريكية نحو 100 وحدة من هذه الطائرات، والتي ستحل محل طرازي B-1 وB-2، اللذين يتم استخدامهما حاليا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала