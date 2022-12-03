أمريكا تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"... فيديو
© AFP 2022 / Ciara Wymbs/ US Air Forceقاذفة أمريكية من طراز "بي-1بي"
© AFP 2022 / Ciara Wymbs/ US Air Force
كشفت الولايات المتحدة عن الطائرة الشبح المتطورة الجديدة القادرة على حمل رأس نووي، والأولى التي يتم تطويرها منذ 30 عاما. الطائرة الجديدة تسمى B-21 Raider وتقدر تكلفتها بنحو 700 مليون دولار. على الرغم من الكشف عنها، إلا أن معظم تفاصيلها تظل سرية.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في حفل أقيم للكشف عن الطائرة، أمس الجمعة: "هذه شهادة على روح المبادرة الأمريكية والابتكار"، زاعما أنه "حتى نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدما سيجد صعوبة في رصد B-21، فقد تم إدخال نحو 50 عاما من البحث في تطوير هذه الطائرة".
Air Force and Northrop Grumman leaders unveiled the B-21 Raider during a ceremony Dec. 2. Read more: https://t.co/cZ4Mq0zuTs— U.S. Air Force (@usairforce) December 3, 2022
.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 3, 2022
وأضاف أوستن أيضا أنه تم تركيب نظام في الطائرة يسمح بتركيب أسلحة جديدة لم يتم اختراعها بعد.
وعلى الرغم من أنه في حفل التدشين لم تّذكر قدرات الطيران دون طيار، إلا أن المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية قالت إن الطائرة جاهزة لمثل هذا الاحتمال.
🇺🇸 U.S. Air Force reveals the new stealth B-21 Raider intercontinental strategic bomber, produced by Northrop Grumman pic.twitter.com/ugXXDzTCUs— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 3, 2022
من المتوقع أن تتم الرحلة الأولى للطائرة "بي-21" (B-21) في العام المقبل، وفي غضون ذلك يتم إنتاج ست طائرات إضافية من نفس الطراز. ومن المتوقع أن تشتري القوات الجوية الأمريكية نحو 100 وحدة من هذه الطائرات، والتي ستحل محل طرازي B-1 وB-2، اللذين يتم استخدامهما حاليا.