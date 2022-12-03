https://sputnikarabic.ae/20221203/إس-تي---6035-نظام-روسي-متطور-لفحص-الشاحنات-العملاقة-1070813721.html
"إس تي - 6035"... نظام روسي متطور لفحص الشاحنات العملاقة
"إس تي - 6035"... نظام روسي متطور لفحص الشاحنات العملاقة
أصبحت أجهزة الكشف عن الأسلحة والمتفجرات جزءا مهما من تسليح الجيوش الحديثة، لأنها تحد من قدرة العدو على نقل مواد ذات طبيعة عسكرية عبر المنافذ الحدودية للدولة. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T21:32+0000
2022-12-03T21:32+0000
2022-12-03T21:32+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويمكن أن تساهم أنظمة الفحص المتطورة في ضبط المنافذ الحدودية دون التأثير على حركة النقل بين الدول خاصة الأنواع الخاصة بالشاحنات العملاقة.وطورت روسيا نظام فحص الشاحنات "إس تي - 6035" لهذا الغرض، حيث يمكن الاعتماد عليه في كشف حمولة الشاحنة في وقت قياسي مقارنة بوسائل الكشف التقليدية الأخرى، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويقول الموقع إن هذا النظام أداء غير مسبوق ومميزات فريدة لإجراء عملية الفحص بالكفاءة والسرعة المطلوبة ويشمل ذلك:ويمكن لهذا النظام أن يفحص مركبات يصل طولها إلى 20 مترا بعرض 3 أمتار وارتفاع 4.5 مترا، ويمكن إدارته عن بعد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"إس تي - 6035"... نظام روسي متطور لفحص الشاحنات العملاقة
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أصبحت أجهزة الكشف عن الأسلحة والمتفجرات جزءا مهما من تسليح الجيوش الحديثة، لأنها تحد من قدرة العدو على نقل مواد ذات طبيعة عسكرية عبر المنافذ الحدودية للدولة.
ويمكن أن تساهم أنظمة الفحص
المتطورة في ضبط المنافذ الحدودية دون التأثير على حركة النقل بين الدول خاصة الأنواع الخاصة بالشاحنات العملاقة.
وطورت روسيا نظام فحص الشاحنات "إس تي - 6035" لهذا الغرض، حيث يمكن الاعتماد عليه في كشف حمولة الشاحنة في وقت قياسي مقارنة بوسائل الكشف التقليدية الأخرى، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويقول الموقع إن هذا النظام أداء غير مسبوق ومميزات فريدة لإجراء عملية الفحص بالكفاءة والسرعة المطلوبة ويشمل ذلك:
فحص الحمولة الموجودة خلف حواجز حديدية يصل سمكها إلى 40 سم.
قدرة على تمييز مكونات صغيرة الحجم بمعدل تداخل لا يزيد عن 0.5 في المئة.
القدرة على التمييز بين 4 أنواع مختلفة من المواد.
تقدير وزن الأنواع المختلفة من المواد
داخل الموجودة داخل الشاحنة بصورة منفردة أو مجتمعة.
تمييز المكونات التي تحتوي على معادن ثقيلة أو سبائك لها طبيعة عسكرية مثل الرصاص وسبائك التنجستين.
ويمكن لهذا النظام أن يفحص مركبات يصل طولها إلى 20 مترا بعرض 3 أمتار وارتفاع 4.5 مترا، ويمكن إدارته عن بعد
.