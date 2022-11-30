عربي
"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي
https://sputnikarabic.ae/20221130/قنبلة-فراغية-روسية-يمكنها-تطهير-حقول-الألغام-المضادة-للأفراد-والدبابات-1070704178.html
قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات
قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات
تطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل يكون لكل منها مهام محددة خلال الحروب الحديثة، ومنها قنبلة "أوداب–500 بي إم في" الفراغية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T15:34+0000
2022-11-30T15:34+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070704679_0:98:3158:1874_1920x0_80_0_0_2618ed235400bf0c898807a03b5478e5.jpg
تم تصميم هذه القنبلة لتدمير المنشآت الصناعية العسكرية والأهداف غير المحصنة وقوات المشاة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه القنبلة يمكن استخدامها أيضا لتطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات على السواء.ما هي المواصفات الفنية للقنبلة؟ويمكن إطلاق القنبلة الفراغية الروسية "أوداب–500" من الطائرات الحربية بأنواعها.الطائرات ثابتة الأجنحة:المروحيات:وتتكون القنبلة الفراغية من جزئين كل منهما يحتوي على شحنة تفجيرية مختلفة وينفجران بطريقة تتابعية لتوليد انفجار هائل.وتعتمد فكرة عمل القنبلة الفراغية على انفجار الشحنة الأولى على شكل سحابة يتم إشعالها بانفجار الشحنة التفجيرية الثانية لتوليد انفجار ينتج عنه كرة نار ضخمة وموجة انفجارية مدمرة.
https://sputnikarabic.ae/20221129/إس--8-بي-إم-صاروخ-روسي-برأس-حربية-خارقة-1070664993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070704679_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_294780337884e8e7736c3fe0765612fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات

15:34 GMT 30.11.2022
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورقنابل روسية مصممة للإطلاق من الطائرات الحربية
قنابل روسية مصممة للإطلاق من الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . RIA Novosti
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل يكون لكل منها مهام محددة خلال الحروب الحديثة، ومنها قنبلة "أوداب–500 بي إم في" الفراغية.
تم تصميم هذه القنبلة لتدمير المنشآت الصناعية العسكرية والأهداف غير المحصنة وقوات المشاة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
طائرة حربية روسية سو - 24 إم تحمل صواريخ غير موجهة طراز إس - 8 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
"إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
أمس, 15:03 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذه القنبلة يمكن استخدامها أيضا لتطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات على السواء.

ما هي المواصفات الفنية للقنبلة؟

القطر: 50 سم.
الطول: 238 سم.
وزن القنبلة: 525 كغم.
وزن المادة المتفجرة: 193 كغم.
ويمكن إطلاق القنبلة الفراغية الروسية "أوداب–500" من الطائرات الحربية بأنواعها.

الطائرات ثابتة الأجنحة:

ارتفاع الإطلاق: من 200 إلى 12 كلم.
السرعة: 1500 كلم/ ساعة.

المروحيات:

ارتفاع الإطلاق: 220 متر إلى 5 كلم.
سرعة الإطلاق: من 50 إلى 400 كلم/ ساعة.
وتتكون القنبلة الفراغية من جزئين كل منهما يحتوي على شحنة تفجيرية مختلفة وينفجران بطريقة تتابعية لتوليد انفجار هائل.
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورقنابل روسية يمكن إطلاقها من الطائرت الحربية
قنابل روسية يمكن إطلاقها من الطائرت الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
قنابل روسية يمكن إطلاقها من الطائرت الحربية
© Sputnik . RIA Novosti
/
الانتقال إلى بنك الصور
وتعتمد فكرة عمل القنبلة الفراغية على انفجار الشحنة الأولى على شكل سحابة يتم إشعالها بانفجار الشحنة التفجيرية الثانية لتوليد انفجار ينتج عنه كرة نار ضخمة وموجة انفجارية مدمرة.
© Sputnikما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟
ما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
ما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала