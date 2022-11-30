https://sputnikarabic.ae/20221130/قنبلة-فراغية-روسية-يمكنها-تطهير-حقول-الألغام-المضادة-للأفراد-والدبابات-1070704178.html
قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات
قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات
تطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل يكون لكل منها مهام محددة خلال الحروب الحديثة، ومنها قنبلة "أوداب–500 بي إم في" الفراغية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T15:34+0000
2022-11-30T15:34+0000
2022-11-30T15:34+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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تم تصميم هذه القنبلة لتدمير المنشآت الصناعية العسكرية والأهداف غير المحصنة وقوات المشاة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه القنبلة يمكن استخدامها أيضا لتطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات على السواء.ما هي المواصفات الفنية للقنبلة؟ويمكن إطلاق القنبلة الفراغية الروسية "أوداب–500" من الطائرات الحربية بأنواعها.الطائرات ثابتة الأجنحة:المروحيات:وتتكون القنبلة الفراغية من جزئين كل منهما يحتوي على شحنة تفجيرية مختلفة وينفجران بطريقة تتابعية لتوليد انفجار هائل.وتعتمد فكرة عمل القنبلة الفراغية على انفجار الشحنة الأولى على شكل سحابة يتم إشعالها بانفجار الشحنة التفجيرية الثانية لتوليد انفجار ينتج عنه كرة نار ضخمة وموجة انفجارية مدمرة.
https://sputnikarabic.ae/20221129/إس--8-بي-إم-صاروخ-روسي-برأس-حربية-خارقة-1070664993.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من القنابل يكون لكل منها مهام محددة خلال الحروب الحديثة، ومنها قنبلة "أوداب–500 بي إم في" الفراغية.
تم تصميم هذه القنبلة لتدمير المنشآت الصناعية العسكرية والأهداف غير المحصنة وقوات المشاة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذه القنبلة يمكن استخدامها أيضا لتطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات
على السواء.
ما هي المواصفات الفنية للقنبلة؟
وزن المادة المتفجرة: 193 كغم.
ويمكن إطلاق القنبلة الفراغية الروسية "أوداب–500" من الطائرات الحربية
بأنواعها.
الطائرات ثابتة الأجنحة:
ارتفاع الإطلاق: من 200 إلى 12 كلم.
المروحيات:
ارتفاع الإطلاق: 220 متر إلى 5 كلم.
سرعة الإطلاق: من 50 إلى 400 كلم/ ساعة.
وتتكون القنبلة الفراغية من جزئين كل منهما يحتوي على شحنة تفجيرية مختلفة وينفجران بطريقة تتابعية لتوليد انفجار هائل.
وتعتمد فكرة عمل القنبلة الفراغية على انفجار الشحنة الأولى
على شكل سحابة يتم إشعالها بانفجار الشحنة التفجيرية الثانية لتوليد انفجار ينتج عنه كرة نار ضخمة وموجة انفجارية مدمرة.