https://sputnikarabic.ae/20221203/القوات-الجوية-الروسية-تستلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-1070794462.html
القوات الجوية الروسية تستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"
القوات الجوية الروسية تستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"
أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات الروسية أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة الوظائف. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:35+0000
2022-12-03T10:35+0000
2022-12-03T10:35+0000
رصد عسكري
روسيا
مقاتلات
القوات الجوية الروسية
سو-35
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وأفادت الخدمة الصحفية للشركة في بيان، اليوم السبت: "قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات في كومسومولسك على أمور، بتصنيع دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة وتسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية. ويتحكم مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية في تأمين احتياجات القوات المسلحة من المعدات ومراعاة مواعيد التسليم".وأعلنت الشركة، في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إم2" و"ياك-130"، وأشارت الشركة إلى أن القوات الجوية ستتسلم دفعة أخرى من المقاتلتين قبل نهاية العام الحالي.وجاء في بيان الحكومة الروسية: "قام مصنع "إيركوتسك لصناعة الطائرات التابع للشركة المتحدة لصناعة الطائرات (إحدى شركات "روستيخ") بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية مقاتلات جديدة من طراز "سو-30 إس إم 2" وطائرة التدريب المقاتلة "ياك-130".ولم يذكر البيان عدد الطائرات التي تم تسليمها.ونقل موقع الحكومة عن المدير العام للشركة المتحدة لصناعة الطائرات، قوله: "نواصل في "روستيخ" الوفاء بالتزاماتنا في إطار طلبيات الدفاع الحكومية. جاري تصنيع دفعة أخرى من الطائرات وسيتم تسليمها قبل نهاية العام".
https://sputnikarabic.ae/20221121/القوات-الجوية-الروسية-تتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-30-إم-إس2-وياك-130-1070391820.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, مقاتلات, القوات الجوية الروسية, سو-35
رصد عسكري, روسيا, مقاتلات, القوات الجوية الروسية, سو-35
القوات الجوية الروسية تستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"
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أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات الروسية أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة الوظائف.
وأفادت الخدمة الصحفية للشركة في بيان، اليوم السبت: "قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات في كومسومولسك على أمور، بتصنيع دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة وتسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية. ويتحكم مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية في تأمين احتياجات القوات المسلحة من المعدات ومراعاة مواعيد التسليم".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوري سليوسار: "يتم اليوم تحميل طاقات إنتاج KnAAZ بالكامل... نقوم بتسليم معدات الطيران ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في العقود، وتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية في أنظمة الطيران الحديثة".
وأعلنت الشركة، في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إم2" و"ياك-130"، وأشارت الشركة إلى أن القوات الجوية ستتسلم دفعة أخرى من المقاتلتين قبل نهاية العام الحالي.
وجاء في بيان الحكومة الروسية: "قام مصنع "إيركوتسك لصناعة الطائرات التابع للشركة المتحدة لصناعة الطائرات (إحدى شركات "روستيخ") بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية مقاتلات جديدة من طراز "سو-30 إس إم 2" وطائرة التدريب المقاتلة "ياك-130".
ولم يذكر البيان عدد الطائرات التي تم تسليمها.
ونقل موقع الحكومة عن المدير العام للشركة المتحدة لصناعة الطائرات، قوله: "نواصل في "روستيخ" الوفاء بالتزاماتنا في إطار طلبيات الدفاع الحكومية. جاري تصنيع دفعة أخرى من الطائرات وسيتم تسليمها قبل نهاية العام".