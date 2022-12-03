https://sputnikarabic.ae/20221203/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-1070789742.html

المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه

المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه

دمرت مجموعة من المدافع الذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T05:24+0000

2022-12-03T05:24+0000

2022-12-03T05:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن قائد وحدة المدفعية في القوات الروسية، قوله: "المهمة هي تدمير معدات الدعم. غادرنا مع طاقمين، اتخذنا موقعا لإطلاق النار. شوهد الهدف من طائرة مسيرة رباعية "كفادروكوبتر". أطلقنا النار وتم إصابة الهدف... اليوم دمرنا مدفعية العدو".وأفاد مصدر روسي لإنفاذ القانون، اليوم السبت، بوصول مفرزة مشتركة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني وتخضع لقيادة الناتو، إلى مدينة مارغانيتس، الواقعة بالقرب من دنيبروبتروفسك، لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا.وأضاف المصدر إن "مهمتهم الرئيسية، كما يقولون، هي تصفية وتنظيف الأشخاص الذين يساعدون روسيا".وتابع المصدر أنه وفقا لمصادر داخل القوات المسلحة الأوكرانية، فإن هذه المفرزة البولندية ليست تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية، ولكنها تخضع لسيطرة الناتو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221203/مصادر-إرسال-القوات-الخاصة-البولندية-إلى-منطقة-دنيبروبيتروفسك-للبحث-عن-أولئك-الذين-يساعدون-روسيا--1070788536.html

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