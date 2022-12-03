https://sputnikarabic.ae/20221203/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-1070789742.html
المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه
المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه
دمرت مجموعة من المدافع الذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T05:24+0000
2022-12-03T05:24+0000
2022-12-03T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن قائد وحدة المدفعية في القوات الروسية، قوله: "المهمة هي تدمير معدات الدعم. غادرنا مع طاقمين، اتخذنا موقعا لإطلاق النار. شوهد الهدف من طائرة مسيرة رباعية "كفادروكوبتر". أطلقنا النار وتم إصابة الهدف... اليوم دمرنا مدفعية العدو".وأفاد مصدر روسي لإنفاذ القانون، اليوم السبت، بوصول مفرزة مشتركة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني وتخضع لقيادة الناتو، إلى مدينة مارغانيتس، الواقعة بالقرب من دنيبروبتروفسك، لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا.وأضاف المصدر إن "مهمتهم الرئيسية، كما يقولون، هي تصفية وتنظيف الأشخاص الذين يساعدون روسيا".وتابع المصدر أنه وفقا لمصادر داخل القوات المسلحة الأوكرانية، فإن هذه المفرزة البولندية ليست تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية، ولكنها تخضع لسيطرة الناتو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221203/مصادر-إرسال-القوات-الخاصة-البولندية-إلى-منطقة-دنيبروبيتروفسك-للبحث-عن-أولئك-الذين-يساعدون-روسيا--1070788536.html
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه
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دمرت مجموعة من المدافع الذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن قائد وحدة المدفعية في القوات الروسية، قوله: "المهمة هي تدمير معدات الدعم. غادرنا مع طاقمين، اتخذنا موقعا لإطلاق النار. شوهد الهدف من طائرة مسيرة رباعية "كفادروكوبتر". أطلقنا النار وتم إصابة الهدف... اليوم دمرنا مدفعية العدو".
وأفاد مصدر روسي لإنفاذ القانون، اليوم السبت، بوصول مفرزة مشتركة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني وتخضع لقيادة الناتو، إلى مدينة مارغانيتس، الواقعة بالقرب من دنيبروبتروفسك، لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا في القوات المسلحة الأوكرانية، وصلت وحدة تتألف من أفراد من القوات الخاصة والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني، إلى مدينة مارغانيتس".
وأضاف المصدر إن "مهمتهم الرئيسية، كما يقولون، هي تصفية وتنظيف الأشخاص الذين يساعدون روسيا".
وتابع المصدر أنه وفقا لمصادر داخل القوات المسلحة الأوكرانية، فإن هذه المفرزة البولندية ليست تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية، ولكنها تخضع لسيطرة الناتو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.