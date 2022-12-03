https://sputnikarabic.ae/20221203/مصادر-إرسال-القوات-الخاصة-البولندية-إلى-منطقة-دنيبروبيتروفسك-للبحث-عن-أولئك-الذين-يساعدون-روسيا--1070788536.html
مصادر: إرسال القوات الخاصة البولندية إلى منطقة دنيبروبيتروفسك للبحث عن أولئك الذين يساعدون روسيا
مصادر: إرسال القوات الخاصة البولندية إلى منطقة دنيبروبيتروفسك للبحث عن أولئك الذين يساعدون روسيا
أفاد مصدر روسي لإنفاذ القانون، اليوم السبت، بوصول مفرزة مشتركة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني وتخضع لقيادة الناتو، إلى مدينة... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T01:57+0000
2022-12-03T01:57+0000
2022-12-03T01:57+0000
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بولندا
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هينيتشيسك، منطقة خيرسون - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا في القوات المسلحة الأوكرانية، وصلت وحدة تتألف من أفراد من القوات الخاصة والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني، إلى مدينة مارغانيتس".وأضاف المصدر إن "مهمتهم الرئيسية، كما يقولون، هي تصفية وتنظيف الأشخاص الذين يساعدون روسيا".وتابع المصدر أنه وفقا لمصادر داخل القوات المسلحة الأوكرانية، فإن هذه المفرزة البولندية ليست تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية، ولكنها تخضع لسيطرة الناتو.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20221129/بولندا-تؤكد-أنها-لن-تسلم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-باتريوت-1070663625.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, بولندا
أخبار أوكرانيا, روسيا, بولندا
مصادر: إرسال القوات الخاصة البولندية إلى منطقة دنيبروبيتروفسك للبحث عن أولئك الذين يساعدون روسيا
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أفاد مصدر روسي لإنفاذ القانون، اليوم السبت، بوصول مفرزة مشتركة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني وتخضع لقيادة الناتو، إلى مدينة مارهانيتس، الواقعة بالقرب من دنيبروبيتروفسك، لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا.
هينيتشيسك، منطقة خيرسون - سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا في القوات المسلحة الأوكرانية، وصلت وحدة تتألف من أفراد من القوات الخاصة والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني، إلى مدينة مارغانيتس".
وأضاف المصدر إن "مهمتهم الرئيسية، كما يقولون، هي تصفية وتنظيف الأشخاص الذين يساعدون روسيا".
وتابع المصدر أنه وفقا لمصادر داخل القوات المسلحة الأوكرانية، فإن هذه المفرزة البولندية ليست تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية، ولكنها تخضع لسيطرة الناتو.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".