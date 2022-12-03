https://sputnikarabic.ae/20221203/بعد-الإعلان-عن-انضمام-غواصات-ثقيلة-قريبا-ما-هو-حجم-قوة-الغواصات-في-الجيش-الإيراني-1070804333.html
بعد الإعلان عن انضمام غواصات ثقيلة قريبا… ما هو حجم قوة الغواصات في الجيش الإيراني؟
بعد الإعلان عن انضمام غواصات ثقيلة قريبا… ما هو حجم قوة الغواصات في الجيش الإيراني؟
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أضخم 142 جيشا في العالم ويمتلك أسطولا حربيا يحتل المرتبة رقم 21 عالميا. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:28+0000
2022-12-03T15:28+0000
2022-12-03T15:28+0000
رصد عسكري
إيران
أخبار إيران
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وأعلن الجيش الإيراني انضمام غواصات ثقيلة إلى قواته البحرية قريبا، لدعم مهامه في المياه المفتوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أمس الجمعة.ما هو عدد الغواصات في الأسطول الإيراني؟يمتلك الأسطول الإيراني 142 وحدة بحرية، ويصل عدد غواصاته إلى 19 غواصة، تجعل إيران تحتل المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 قوة غواصات في العالم.كما يضم الأسطول الإيراني 7 فرقاطات و3 كورفيتات و66 سفينة دورية.ولفتت الوكالة إلى تأكيد قائد عسكري إيراني أن بلاده تمر بمرحلة مهمة في مجال الدفاع عن الحدود المائية إقليميا ودوليا عن طريق بناء سفن وامتلاك عتاد عسكري متطور.وتمتلك إيران غواصات خفيفة يمكنها العمل بكفاءة في مياه الخليج الضحلة ما يجعلها من أكبر التهديدات التي تواجه السفن الحربية الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى غواصات ديزل هجومية.وتمتلك إيران 3 غواصات روسية طراز "كيلو"، بينما تصنع غواصات محلية مثل الغواصة "فاتح" التي يصل وزنها إلى 500 طن في وضع الطفو، حسبما ذكر موقع "نيفي ميل" الأمريكي.وتواصل إيران تطوير قدراتها في مجال تسليح الغواصات مثل الطوربيدات عيار 533 ملم و324 ملم، إضافة إلى تطوير صواريخ يمكن إطلاقها من الغواصات.
https://sputnikarabic.ae/20221203/غواصات-ثقيلة-تنضم-للقوات-البحرية-الإيرانية-قريبا-1070793213.html
https://sputnikarabic.ae/20221202/قائد-سلاح-البحرية-الإيراني-المسؤولون-الأمريكيون-توسلوا-للإفراج-عن-سفنهم-في-البحر-الأحمر-1070775094.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران
بعد الإعلان عن انضمام غواصات ثقيلة قريبا… ما هو حجم قوة الغواصات في الجيش الإيراني؟
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يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أضخم 142 جيشا في العالم ويمتلك أسطولا حربيا يحتل المرتبة رقم 21 عالميا.
وأعلن الجيش الإيراني انضمام غواصات ثقيلة إلى قواته البحرية قريبا، لدعم مهامه في المياه المفتوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أمس الجمعة.
ما هو عدد الغواصات في الأسطول الإيراني؟
يمتلك الأسطول الإيراني 142 وحدة بحرية، ويصل عدد غواصاته إلى 19 غواصة، تجعل إيران تحتل المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 قوة غواصات في العالم.
كما يضم الأسطول الإيراني
7 فرقاطات و3 كورفيتات و66 سفينة دورية.
ولفتت الوكالة إلى تأكيد قائد عسكري إيراني أن بلاده تمر بمرحلة مهمة في مجال الدفاع عن الحدود المائية
إقليميا ودوليا عن طريق بناء سفن وامتلاك عتاد عسكري متطور.
وتمتلك إيران غواصات خفيفة يمكنها العمل بكفاءة في مياه الخليج الضحلة ما يجعلها من أكبر التهديدات التي تواجه السفن الحربية الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى غواصات ديزل هجومية.
وتمتلك إيران 3 غواصات روسية طراز "كيلو"، بينما تصنع غواصات محلية
مثل الغواصة "فاتح" التي يصل وزنها إلى 500 طن في وضع الطفو، حسبما ذكر موقع "نيفي ميل" الأمريكي.
وتواصل إيران تطوير قدراتها في مجال تسليح الغواصات مثل الطوربيدات عيار 533 ملم و324 ملم، إضافة إلى تطوير صواريخ يمكن إطلاقها من الغواصات.