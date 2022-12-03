https://sputnikarabic.ae/20221203/رواد-فضاء-صينيون-يكملون-أول-دوران-في-مدار-محطة-تيانغونغ-1070790988.html

رواد فضاء صينيون يكملون أول دوران في مدار محطة تيانغونغ

رواد فضاء صينيون يكملون أول دوران في مدار محطة تيانغونغ

قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول (CMSA) إن رواد الفضاء الصينيين أجروا دورانا ناجحا للأطقم في مدار محطة تيانغونغ الفضائية لأول مرة في تاريخ البلاد. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T07:37+0000

2022-12-03T07:37+0000

2022-12-03T07:37+0000

الصين

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سبوتنيك. وأوضحت الوكالة أنه خلال المناوبة التي أجريت، مساء الجمعة، سلّم طاقم المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو - 14" مهامه رسميا إلى طاقم"شنتشو - 15"، الذي سيعمل في المحطة حتى مايو/ أيار 2023، وأكمل طاقم "شنتشو - 14" المهام بنجاح خلال مهمتهم التي استمرت ستة أشهر ومن المقرر أنهم سيتوجهون إلى الأرض غدًا، 4 ديسمبر/ كانون الأول.وأضافت الوكالة أن عمل طاقم "شنتشو - 15" سيستمر في المحطة لمدة ستة أشهر مقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل مرحلة البناء الأخيرة للمحطة المدارية الصينية خلال مهمتهم.يشار إلى أن طاقم "شنتشو -15" يضم ثلاثة رواد فضاء، وهم قائد الطاقم، فاي جون لونغ، إلى جانب دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.وفي وقت سابق، قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، إن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو- 5"، التي تنقل الإمدادات لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، نفذت التقاءً آليا سريعا والتحمت بمجموعة محطة الفضاء.وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون وصول مركبة شحن فضائية إلى محطة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة "شينخوا".من المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -15" القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.وبدأ بناء محطة تيانغونغ الفضائية رسميا في أبريل/ نيسان 2021، ويتكون الهيكل الأساسي للمحطة على شكل حرف T من وحدة "تيانخه" الأساسية ووحدتين معمليتين وهما "وينتيان" و"منجتيان"، ويمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في الوقت نفسه، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 عاما تنتهي في عام 2038.

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