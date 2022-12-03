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https://sputnikarabic.ae/20221203/والي-العاصمة-الجزائر-بحاجة-إلى-مواءمة-التشريعات-قبل-الانضمام-إلى-البريكس-1070792423.html
والي العاصمة: الجزائر بحاجة إلى مواءمة التشريعات قبل الانضمام إلى البريكس
والي العاصمة: الجزائر بحاجة إلى مواءمة التشريعات قبل الانضمام إلى البريكس
قال حاكم الجزائر العاصمة، محمد عبد النور ربيعي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الجزائر بحاجة إلى مواءمة تشريعاتها مع دول البريكس قبل الانضمام إلى المجموعة،... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T09:25+0000
2022-12-03T09:25+0000
العالم
الجزائر
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وقال ربيعي: "الجزائر تود بالتأكيد الانضمام إلى البريكس. السؤال هو ما إذا كنا سنقبل لأن هناك التزامات معينة. نحتاج إلى جعل بعض قوانيننا التشريعية معيارا مشتركا".وأضاف الوالي أن الانضمام إلى بريكس سيساعد الجزائر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أعضاء المجموعة، حيث يمكن للبلاد تطوير تعاونها مع دول أخرى في مجالات مثل الغاز والموارد المعدنية والمياه، من بين أمور أخرى.وبريكس هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم. وقد تم تشكيلها في عام 2006، لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية. إلى جانب الجزائر، أعرب عدد من الدول الأخرى بما في ذلك الأرجنتين وإيران وتركيا وإندونيسيا ومصر والمملكة العربية السعودية عن اهتمامهم بالانضمام إلى المجموعة خلال الأشهر والسنوات الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221108/برلمانيون-يقولون-إن-مجموعة-بريكس-تعيد-التوازن-للاقتصاد-العالمي-وانضمام-الجزائر-يمثل-أهمية-كبرى-1069953527.html
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العالم, الجزائر
العالم, الجزائر

والي العاصمة: الجزائر بحاجة إلى مواءمة التشريعات قبل الانضمام إلى البريكس

09:25 GMT 03.12.2022
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الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
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قال حاكم الجزائر العاصمة، محمد عبد النور ربيعي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الجزائر بحاجة إلى مواءمة تشريعاتها مع دول البريكس قبل الانضمام إلى المجموعة، الأمر الذي قد يفيد الاقتصاد الجزائري بشكل أكبر.
وقال ربيعي: "الجزائر تود بالتأكيد الانضمام إلى البريكس. السؤال هو ما إذا كنا سنقبل لأن هناك التزامات معينة. نحتاج إلى جعل بعض قوانيننا التشريعية معيارا مشتركا".
وأضاف الوالي أن الانضمام إلى بريكس سيساعد الجزائر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أعضاء المجموعة، حيث يمكن للبلاد تطوير تعاونها مع دول أخرى في مجالات مثل الغاز والموارد المعدنية والمياه، من بين أمور أخرى.
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وبريكس هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم. وقد تم تشكيلها في عام 2006، لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية. إلى جانب الجزائر، أعرب عدد من الدول الأخرى بما في ذلك الأرجنتين وإيران وتركيا وإندونيسيا ومصر والمملكة العربية السعودية عن اهتمامهم بالانضمام إلى المجموعة خلال الأشهر والسنوات الماضية.
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