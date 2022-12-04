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https://sputnikarabic.ae/20221204/أردوغان-تركيا-تستعد-لتنفيذ-المشروع-الروسي-محور-الغاز-1070842246.html
أردوغان: تركيا تستعد لتنفيذ المشروع الروسي "محور الغاز"
أردوغان: تركيا تستعد لتنفيذ المشروع الروسي "محور الغاز"
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تجري الأعمال التحضيرية لمشروع "محور الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T18:07+0000
2022-12-04T18:07+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان في لقاء مع الشباب في مدينة سانليورفا، جنوب شرقي البلاد: "لا ينتهي العمل بالغاز فقط مع تطوير الحقول في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط".وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن تركيا تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع منصة توزيع الغاز الذي اقترحته روسيا اعتبارًا من بداية عام 2023.وقال دونمز خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "بحلول نهاية العام نعتزم اتخاذ قرار بشأن خارطة الطريق ومع بداية عام 2023 سنبدأ بتنفيذ العمل".ووفقا له، تجري تركيا سلسلة من المفاوضات مع موردي الغاز المحتملين لضمان أمن الطاقة في أوروبا وتوازن السوق من خلال هذا المشروع.
https://sputnikarabic.ae/20221014/المباحثات-التركية---الروسية-حول-إنشاء-مركز-لتوزيع-الغاز-تنطلق-الأسبوع-المقبل-1069013805.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: تركيا تستعد لتنفيذ المشروع الروسي "محور الغاز"

18:07 GMT 04.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تجري الأعمال التحضيرية لمشروع "محور الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أردوغان في لقاء مع الشباب في مدينة سانليورفا، جنوب شرقي البلاد: "لا ينتهي العمل بالغاز فقط مع تطوير الحقول في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط".

"كما تعلمون، اقترح السيد بوتين أن ننشئ مركزًا للغاز في تركيا لتوزيع الغاز على أوروبا والآن نحن نستعد لذلك".

تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
المباحثات التركية - الروسية حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز تنطلق الأسبوع المقبل
14 أكتوبر, 08:33 GMT
وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن تركيا تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع منصة توزيع الغاز الذي اقترحته روسيا اعتبارًا من بداية عام 2023.
وقال دونمز خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "بحلول نهاية العام نعتزم اتخاذ قرار بشأن خارطة الطريق ومع بداية عام 2023 سنبدأ بتنفيذ العمل".
ووفقا له، تجري تركيا سلسلة من المفاوضات مع موردي الغاز المحتملين لضمان أمن الطاقة في أوروبا وتوازن السوق من خلال هذا المشروع.
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