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إعلام محلي يتداول "نماذج لورقة التصويت" في الانتخابات التشريعية التونسية المقبلة
إعلام محلي يتداول "نماذج لورقة التصويت" في الانتخابات التشريعية التونسية المقبلة
تداولت وسائل إعلام تونسية نماذج قالت إنها لورقة التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، والمزمع إجراؤها في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T12:40+0000
2022-12-04T12:40+0000
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ووفقا لموقع قناة نسمة التونسية، فإن النماذج قد نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.وتحتوي نماذج التصويت على "أسماء المترشحين وترتيبهم وصورهم في كافة الهيئات الفرعية والدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها".ويتنافس المترشحون في الانتخابات المقبلة لمجلس نواب الشعب على 161 مقعد، وذلك من خلال 161 دائرة انتخابية.طالع أيضا: حركة النهضة التونسية تجدد تأكيدها مقاطعة "مهزلة الانتخابات التشريعية"
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

إعلام محلي يتداول "نماذج لورقة التصويت" في الانتخابات التشريعية التونسية المقبلة

12:40 GMT 04.12.2022
© MARIEM GHADERAالانتخابات الرئاسية التونسية، 15 سبتمبر/أيلول 2019
الانتخابات الرئاسية التونسية، 15 سبتمبر/أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© MARIEM GHADERA
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تداولت وسائل إعلام تونسية نماذج قالت إنها لورقة التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، والمزمع إجراؤها في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ووفقا لموقع قناة نسمة التونسية، فإن النماذج قد نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
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وتحتوي نماذج التصويت على "أسماء المترشحين وترتيبهم وصورهم في كافة الهيئات الفرعية والدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها".

ويظهر فيها كذلك "التنصيص على أن يختار الناخب مترشحا واحدا بوضع علامة (x) داخل المربع المخصص له".

ويتنافس المترشحون في الانتخابات المقبلة لمجلس نواب الشعب على 161 مقعد، وذلك من خلال 161 دائرة انتخابية.
طالع أيضا: حركة النهضة التونسية تجدد تأكيدها مقاطعة "مهزلة الانتخابات التشريعية"
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