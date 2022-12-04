https://sputnikarabic.ae/20221204/إندونيسيا-ترفع-حالة-الإنذار-من-انفجار-بركان-سيميرو-إلى-أعلى-مستوى-1070820603.html

إندونيسيا ترفع حالة الإنذار من انفجار بركان سيميرو إلى أعلى مستوى

إندونيسيا ترفع حالة الإنذار من انفجار بركان سيميرو إلى أعلى مستوى

أعلنت السلطات الإندونسية، اليوم الأحد، عن رفع حالة الإنذار من بركان "سيميرو" إلى أعلى مستوى.‏ 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T08:39+0000

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2022-12-04T08:39+0000

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وثار بركان جبل سيميرو الإندونيسي، اليوم، وطرح سحبا من الرماد الساخن على بعد ميل واحد في السماء.وأدى ثوران أعلى جبل في جزيرة جاوة الإندونيسية الرئيسية، الواقعة على بعد 800 كيلومتر جنوب شرق العاصمة جاكرتا، إلى إخلاء القرى المجاورة.وقالت المتحدثة باسم مركز البراكين والتخفيف من الكوارث الجيولوجية، هندرا جوناوان، في تصريحات لمحطة "كومباس تي في"، إن مستوى التهديد المتزايد "يعني أن الخطر يهدد أماكن سكن الناس وتصاعد نشاط البركان".فيما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن "وكالة الأرصاد اليابانية حذرت من أن تسونامي قد يصل إلى جزيرتي مياكو وياياما في محافظة أوكيناوا الجنوبية".ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو إصابات على الفور بعد ثوران بركان "سيميرو"، ولكن حذرت جوناوان السكان القريبين من السفر على بعد ثمانية كيلومترات من الحفرة، بعد أن تم رفع مستوى التهديد إلى 4.وكان آخر ثوران لجبل سيميرو وقع قبل عام تحديدا، والذي أسفر وقتها عن مقتل 51 شخصا على الأقل.وتركت كارثة عام 2021 شوارع بأكملها مليئة بالطين والرماد، وابتلعت المنازل والمركبات، مع تقدم ما يقرب من 10000 شخص لحق اللجوء.وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث يتسبب اجتماع الصفائح القارية في حدوث نشاط بركاني وزلزالي كبير.وتمتلك الدولة الأرخبيلية، الواقعة في جنوب شرق آسيا، ما يقرب من 130 بركانا نشطا.

https://sputnikarabic.ae/20221204/اليابان-تحذر-من-خطر-حدوث-تسونامي-في-البلاد-بعد-ثوران-بركان-في-إندونيسيا-1070817888.html

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