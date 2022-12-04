https://sputnikarabic.ae/20221204/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-مدينة-دونيتسك-بصواريخ-غراد-1070832095.html
القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة دونيتسك بصواريخ "غراد"
القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة دونيتسك بصواريخ "غراد"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت مركز مدينة دونيتسك... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:07+0000
2022-12-04T14:07+0000
2022-12-04T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكر المكتب في بيان نشره عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "تم تسجيل إطلاق نار من طرف الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه منطقة تونينكوي في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق صاروخين من راجمة غراد بي إم-21".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات مصفحة على محور دونيتسك في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك الجنوبي، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات لاختراق بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكنها باءت بالفشل لتعامل القوات الروسية اليقظة على خط الجبهة، حيث تم إجبار وحدات العدو على الدخول في حقل ألغام وتم تدميرها بنيران المدفعية".
https://sputnikarabic.ae/20221204/خبير-الولايات-المتحدة-واليابان-لن-تكونا-قادرتين-على-اعتراض-صواريخ-أفانغارد-الروسية-1070822341.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة دونيتسك بصواريخ "غراد"
14:07 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 04.12.2022) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت مركز مدينة دونيتسك بصاروخين من راجمة "غراد".
وذكر المكتب في بيان نشره عبر قناته على "تليغرام
" اليوم الأحد: "تم تسجيل إطلاق نار من طرف الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه منطقة تونينكوي في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق صاروخين من راجمة غراد بي إم-21".
يعد هذا ثاني قصف لمركز دونيتسك خلال حوالي نصف ساعة، حيث أطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ غراد على منطقة فوروشيلوفسكي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الأحد، عن القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات مصفحة على محور دونيتسك في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).
وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك الجنوبي، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات لاختراق بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكنها باءت بالفشل لتعامل القوات الروسية اليقظة على خط الجبهة، حيث تم إجبار وحدات العدو على الدخول في حقل ألغام وتم تدميرها بنيران المدفعية".