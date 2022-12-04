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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221204/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-مدينة-دونيتسك-بصواريخ-غراد-1070832095.html
القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة دونيتسك بصواريخ "غراد"
القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة دونيتسك بصواريخ "غراد"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت مركز مدينة دونيتسك... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:07+0000
2022-12-04T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكر المكتب في بيان نشره عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "تم تسجيل إطلاق نار من طرف الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه منطقة تونينكوي في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق صاروخين من راجمة غراد بي إم-21".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات مصفحة على محور دونيتسك في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك الجنوبي، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات لاختراق بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكنها باءت بالفشل لتعامل القوات الروسية اليقظة على خط الجبهة، حيث تم إجبار وحدات العدو على الدخول في حقل ألغام وتم تدميرها بنيران المدفعية".
https://sputnikarabic.ae/20221204/خبير-الولايات-المتحدة-واليابان-لن-تكونا-قادرتين-على-اعتراض-صواريخ-أفانغارد-الروسية-1070822341.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة دونيتسك بصواريخ "غراد"

14:07 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 04.12.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت مركز مدينة دونيتسك بصاروخين من راجمة "غراد".
وذكر المكتب في بيان نشره عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "تم تسجيل إطلاق نار من طرف الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه منطقة تونينكوي في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق صاروخين من راجمة غراد بي إم-21".

يعد هذا ثاني قصف لمركز دونيتسك خلال حوالي نصف ساعة، حيث أطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ غراد على منطقة فوروشيلوفسكي.

إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
خبير: الولايات المتحدة واليابان لن تكونا قادرتين على اعتراض صواريخ "أفانغارد" الروسية
09:43 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات مصفحة على محور دونيتسك في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).
وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك الجنوبي، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات لاختراق بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكنها باءت بالفشل لتعامل القوات الروسية اليقظة على خط الجبهة، حيث تم إجبار وحدات العدو على الدخول في حقل ألغام وتم تدميرها بنيران المدفعية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:37 GMT
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