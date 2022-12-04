https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-الوزراء-العراقي-يوجه-بتوفير-العملة-الأجنبية-للراغبين-في-السفر-أو-العلاج-خارج-البلاد-1070831489.html
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتوفير العملة الأجنبية للراغبين في السفر أو العلاج خارج البلاد
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتوفير العملة الأجنبية للراغبين في السفر أو العلاج خارج البلاد
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، حيث وجهه إلى ضرورة العمل على توفير العملة الأجنبية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:39+0000
2022-12-04T13:39+0000
2022-12-04T13:39+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، فإن السوداني وجه بضرورة إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية.وجاء في البيان: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، واستمع إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي".وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد على "المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي".طالع أيضا: رئيس الوزراء العراقي يعلن استرداد نحو 124 مليون دولار كجزء من الأموال الضريبية المسروقة
https://sputnikarabic.ae/20221202/العراق-البنك-المركزي-يعلن-تجاوز-الاحتياطي-النقدي-حاجز-الـ90-مليار-دولار-لأول-مرة-1070782995.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتوفير العملة الأجنبية للراغبين في السفر أو العلاج خارج البلاد
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التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، حيث وجهه إلى ضرورة العمل على توفير العملة الأجنبية.
ووفقا لبيان
نشرته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، فإن السوداني وجه بضرورة إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية.
وجاء في البيان: "رئيس مجلس
الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، واستمع إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي".
وأوضح البيان أن السوداني وجه إلى "إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وأيضا توفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد على "المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي".