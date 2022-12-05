https://sputnikarabic.ae/20221205/الجيش-الوطني-الليبي-يعلن-إجهاض-المشروع-الظلامي-للإرهاب-في-الجنوب-1070863874.html

الجيش الوطني الليبي يعلن إجهاض "المشروع الظلامي للإرهاب" في الجنوب

الجيش الوطني الليبي يعلن إجهاض "المشروع الظلامي للإرهاب" في الجنوب

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن ضربات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، التي وجهها لمعاقل "الإرهاب"... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T11:25+0000

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أخبار ليبيا اليوم

خليفة حفتر

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القاهرة- سبوتنيك. وقال المحجوب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الضربات والعمليات التي قادها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استطاعت أن توقف هذا المشروع الظلامي والضبابي للجماعات الإرهابية بالجنوب الليبي".وتابع: "لو تُرك الإرهاب كان سيسيطر على ليبيا تماماً، وخاصة وأن ليبيا كانت من ضمن الدول التي سُجلت أنها وقعت تحت خانة الإرهاب، وأصبحت فيها يد الإرهاب مسيطرة لدرجة أعلن فيها عن ولايات إسلامية، كولاية درنة، ورغبتهم في إقامة ولاية في بنغازي خلال السنوات الماضية قبل عملية الكرامة التي قادها حفتر".ولفت المحجوب إلى أن الحدود في منطقة الجنوب كانت مفتوحة، وغير مُسيطر عليها من البداية، والجماعات الإرهابية أخذت منها مقرا لها.وأكد أن "الجيش الليبي ضيّق عليها الخناق خاصة عندما استطاع بناء نفسه بشكل جيد وتعزيز قدراته".وأشار إلى أن قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة، أبرزها الاستطلاع الجوي ووجود دوريات أرضية، تمكنوا من خلالها حماية خطوط الإمداد وخطوط الحركة.ولفت إلى أن الكلمات الأخيرة للقائد العام "تتحدث عن أن القوات المسلحة تحت إرادة الشعب وأن توسيع المجال أمام حركة القوى الوطنية مهم جداً"، مؤكدا على ضرورة وجود تفاعل حقيقي في الشارع الليبي، يسمح للجميع التعبير عن تطلعاتهم، وفق نص قوله.يذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن القضاء على مجموعة من العناصر الإرهابية ومصادرة أسلحة خلال عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الجيش-الوطني-الليبي-يعلن-إمكانية-ضم-عناصر-من-الجماعات-المسلحة-لقواته-1070858135.html

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أخبار ليبيا اليوم, خليفة حفتر