https://sputnikarabic.ae/20221205/الرئيس-الإسرائيلي-بعد-لقائه-مع-محمد-بن-زايد-في-الإمارات-اتفاقيات-التطبيع-الرائعة-هدية-عظيمة-للمنطقة-1070875469.html

الرئيس الإسرائيلي بعد لقائه مع محمد بن زايد في الإمارات: اتفاقيات التطبيع الرائعة هدية عظيمة للمنطقة

الرئيس الإسرائيلي بعد لقائه مع محمد بن زايد في الإمارات: اتفاقيات التطبيع الرائعة هدية عظيمة للمنطقة

التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T14:30+0000

2022-12-05T14:30+0000

2022-12-05T14:30+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/1e/1057461666_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_bf0d5531a8d50e24c128a2b4e9196130.jpg

وقال هرتسوغ، عبر حسابه على "تويتر": "سررت بلقاء صديقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات"، مضيفا أن "اتفاقيات التطبيع الرائعة هي هدية عظيمة لمنطقتنا، سنستمر في العمل سويا لتعزيز وتعميق الشراكة بيننا، وكلي أمل أن تنضم دول أخرى لدائرة السلام".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الإسرائيلي عن اعتقاده بأن بلاده جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات يمكن أن تقودا المسيرة في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي انطلق في وقت سابق من اليوم في العاصمة الإماراتية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتطرق هرتسوغ إلى العلاقات بين إسرائيل والإمارات قائلا: "التعاون بيننا يمكن أن يحول منطقتنا الجميلة إلى بؤرة عالمية للحلول البيئية".وأضاف: "أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في منطقتنا بأكملها، مع أصدقائنا وشركائنا"، متابعا: "لقد تأثرنا جميعا بشدة بإنجازات برنامج الفضاء الإماراتي. إنها شريك مثالي لإسرائيل".ووصل هرتسوغ إلى أبوظبي، في وقت سابق اليوم، قادمًا من البحرين في إطار جولة خليجية بدأها أمس الأحد.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم