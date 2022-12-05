https://sputnikarabic.ae/20221205/هرتسوغ-الإمارات-وإسرائيل-يمكن-أن-تقودا-المسيرة-في-المنطقة-1070855884.html
هرتسوغ: الإمارات وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في المنطقة
هرتسوغ: الإمارات وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في المنطقة
أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن اعتقاده بأن بلاده جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات يمكن أن تقودا "المسيرة" في منطقة الشرق الأوسط. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:51+0000
2022-12-05T09:51+0000
2022-12-05T09:51+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
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جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتطرق هرتسوغ إلى العلاقات بين إسرائيل والإمارات قائلا: "التعاون بيننا يمكن أن يحول منطقتنا الجميلة إلى بؤرة عالمية للحلول البيئية".وأضاف: "أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في منطقتنا بأكملها، مع أصدقائنا وشركائنا".وتابع: "لقد تأثرنا جميعا بشدة بإنجازات برنامج الفضاء الإماراتي. إنها شريك مثالي لإسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم وصل هرتسوغ إلى أبوظبي قادمًا من البحرين في إطار جولة خليجية بدأها أمس الأحد.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي نظيره الإماراتي محمد بن زايد (يجري الآن زيارة لقطر) في وقت لاحق اليوم، على ما نشر هرتسوغ بحسابه على "تويتر".و"حوار أبوظبي للفضاء" تنظمه وكالة الإمارات للفضاء على مدى يومين، وهو "الأول من نوعه عالميا"، ويشارك فيه "أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى البلد الخليجي.ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الرئيس-الإسرائيلي-يصل-إلى-الإمارات-للمرة-الثانية-في-2022-1070850905.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
هرتسوغ: الإمارات وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في المنطقة
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن اعتقاده بأن بلاده جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات يمكن أن تقودا "المسيرة" في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية، بحسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتطرق هرتسوغ إلى العلاقات بين إسرائيل والإمارات قائلا: "التعاون بيننا يمكن أن يحول منطقتنا الجميلة إلى بؤرة عالمية للحلول البيئية".
وأضاف: "أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في منطقتنا بأكملها، مع أصدقائنا وشركائنا".
وتابع: "لقد تأثرنا جميعا بشدة بإنجازات برنامج الفضاء الإماراتي. إنها شريك مثالي لإسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم وصل هرتسوغ إلى أبوظبي
قادمًا من البحرين في إطار جولة خليجية بدأها أمس الأحد.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي نظيره الإماراتي محمد بن زايد (يجري الآن زيارة لقطر
) في وقت لاحق اليوم، على ما نشر هرتسوغ بحسابه على "تويتر".
و"حوار أبوظبي للفضاء
" تنظمه وكالة الإمارات للفضاء على مدى يومين، وهو "الأول من نوعه عالميا"، ويشارك فيه "أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى البلد الخليجي.
ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.