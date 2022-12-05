https://sputnikarabic.ae/20221205/هرتسوغ-الإمارات-وإسرائيل-يمكن-أن-تقودا-المسيرة-في-المنطقة-1070855884.html

هرتسوغ: الإمارات وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في المنطقة

هرتسوغ: الإمارات وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في المنطقة

أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن اعتقاده بأن بلاده جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات يمكن أن تقودا "المسيرة" في منطقة الشرق الأوسط. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T09:51+0000

2022-12-05T09:51+0000

2022-12-05T09:51+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إسرائيل

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064872624_0:116:1118:745_1920x0_80_0_0_5614a60b71c00ca4695fa5e1b98c85b4.jpg

جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتطرق هرتسوغ إلى العلاقات بين إسرائيل والإمارات قائلا: "التعاون بيننا يمكن أن يحول منطقتنا الجميلة إلى بؤرة عالمية للحلول البيئية".وأضاف: "أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في منطقتنا بأكملها، مع أصدقائنا وشركائنا".وتابع: "لقد تأثرنا جميعا بشدة بإنجازات برنامج الفضاء الإماراتي. إنها شريك مثالي لإسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم وصل هرتسوغ إلى أبوظبي قادمًا من البحرين في إطار جولة خليجية بدأها أمس الأحد.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي نظيره الإماراتي محمد بن زايد (يجري الآن زيارة لقطر) في وقت لاحق اليوم، على ما نشر هرتسوغ بحسابه على "تويتر".و"حوار أبوظبي للفضاء" تنظمه وكالة الإمارات للفضاء على مدى يومين، وهو "الأول من نوعه عالميا"، ويشارك فيه "أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى البلد الخليجي.ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الرئيس-الإسرائيلي-يصل-إلى-الإمارات-للمرة-الثانية-في-2022-1070850905.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل