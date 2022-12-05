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https://sputnikarabic.ae/20221205/برلمان-جنوب-أفريقيا-يؤجل-النقاش-حول-إجراءات-بدء-عزل-رامافوزا-بسبب-مزاعم-تتعلق-بالفساد-1070889972.html
برلمان جنوب أفريقيا يؤجل النقاش حول إجراءات بدء عزل رامافوزا بسبب مزاعم تتعلق بالفساد
برلمان جنوب أفريقيا يؤجل النقاش حول إجراءات بدء عزل رامافوزا بسبب مزاعم تتعلق بالفساد
أفادت قناة "إي إن سي إيه" الجنوب أفريقية، اليوم الاثنين، بأن الجمعية الوطنية (البرلمان)، اتفقت على تأجيل النقاش حول تقرير اللجنة المختصة ببدء إجراءات عزل رئيس... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T21:17+0000
2022-12-05T21:17+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت القناة أن أعضاء الجمعية الوطنية اتفقوا على تأجيل النقاش حول تقرير اللجنة المشكلة وفقا للمادة 89 من الدستور الخاصة بإجراءات عزل الرئيس.وتنص المادة 89 من الدستور على جواز إقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، في حال انتهاكه للدستور والقانون.يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.ويتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، بينما يمتلك حزب المؤتمر الوطني 230 مقعدا من أصل 400 مقعد.
https://sputnikarabic.ae/20221205/برلمان-جنوب-أفريقيا-يصوت-اليوم-على-مقترح-المضي-في-إجراءات-عزل-رئيس-الجمهورية-بسبب-مزاعم-فساد-1070884519.html
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برلمان جنوب أفريقيا يؤجل النقاش حول إجراءات بدء عزل رامافوزا بسبب مزاعم تتعلق بالفساد

21:17 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أفادت قناة "إي إن سي إيه" الجنوب أفريقية، اليوم الاثنين، بأن الجمعية الوطنية (البرلمان)، اتفقت على تأجيل النقاش حول تقرير اللجنة المختصة ببدء إجراءات عزل رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، بسبب مزاعم تورطه في قضايا فساد.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت القناة أن أعضاء الجمعية الوطنية اتفقوا على تأجيل النقاش حول تقرير اللجنة المشكلة وفقا للمادة 89 من الدستور الخاصة بإجراءات عزل الرئيس.
وتنص المادة 89 من الدستور على جواز إقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، في حال انتهاكه للدستور والقانون.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
برلمان جنوب أفريقيا يصوت اليوم على مقترح المضي في إجراءات عزل رئيس الجمهورية بسبب مزاعم فساد
18:39 GMT
يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.
ويتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، بينما يمتلك حزب المؤتمر الوطني 230 مقعدا من أصل 400 مقعد.
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