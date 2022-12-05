https://sputnikarabic.ae/20221205/برلمان-جنوب-أفريقيا-يصوت-اليوم-على-مقترح-المضي-في-إجراءات-عزل-رئيس-الجمهورية-بسبب-مزاعم-فساد-1070884519.html
برلمان جنوب أفريقيا يصوت اليوم على مقترح المضي في إجراءات عزل رئيس الجمهورية بسبب مزاعم فساد
برلمان جنوب أفريقيا يصوت اليوم على مقترح المضي في إجراءات عزل رئيس الجمهورية بسبب مزاعم فساد
أفادت وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، بأن الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا [البرلمان]، ستصوت اليوم على ما إذا كان رئيس البلاد، سيريل رامافوزا،... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T18:39+0000
2022-12-05T18:39+0000
2022-12-05T18:39+0000
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وذكرت شبكة "آي ويتنس" الجنوب أفريقية، أن رئيسة البرلمان، نوسيفوي مابيزا نكاكولا، رفضت طلبا من المعارضة بأن يكون الاقتراع على المضي في إجراءات عزل رامافوزا من منصبه سريًا.وبحسب الشبكة، فإنه من المتوقع أن يصوت البرلمان الليلة على ما إذا كان البرلمان سيشرع في المضي في إجراءات عزل رامافوزا عن منصبه بسبب مزاعم تتعلق بالفساد.يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.وكان حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في البلاد، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه لن يدعم أي اقتراح خلال جلسة البرلمان اليوم من شأنه أن يؤدي إلى التصويت على عزل رامافوزا.ويتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، بينما يمتلك حزب طالمؤتمر الوطني" 230 مقعدا من أصل 400 مقعد.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الحزب-الحاكم-في-جنوب-إفريقيا-يبحث-عزل-الرئيس-رامافوزا-1070878198.html
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جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
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برلمان جنوب أفريقيا يصوت اليوم على مقترح المضي في إجراءات عزل رئيس الجمهورية بسبب مزاعم فساد
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أفادت وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، بأن الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا [البرلمان]، ستصوت اليوم على ما إذا كان رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، سيواجه تحقيقا لعزله من منصبه أم لا.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. وذكرت شبكة "آي ويتنس" الجنوب أفريقية، أن رئيسة البرلمان، نوسيفوي مابيزا نكاكولا، رفضت طلبا من المعارضة بأن يكون الاقتراع على المضي في إجراءات عزل رامافوزا من منصبه سريًا.
وبحسب الشبكة، فإنه من المتوقع أن يصوت البرلمان الليلة على ما إذا كان البرلمان سيشرع في المضي في إجراءات عزل رامافوزا
عن منصبه بسبب مزاعم تتعلق بالفساد.
يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال
وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.
وكان حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في البلاد، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه لن يدعم أي اقتراح خلال جلسة البرلمان اليوم من شأنه أن يؤدي إلى التصويت على عزل رامافوزا.
ويتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، بينما يمتلك حزب طالمؤتمر الوطني" 230 مقعدا من أصل 400 مقعد.