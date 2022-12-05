عربي
https://sputnikarabic.ae/20221205/لابيد-نتنياهو-باع-الجيش-لـ-الحرداليم-1070849948.html
لابيد: نتنياهو باع الجيش لـ "الحرداليم"
لابيد: نتنياهو باع الجيش لـ "الحرداليم"
شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، هجومًا حادًا على الاتفاق الائتلافي الموقّع بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T07:58+0000
2022-12-05T07:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg
جاء ذلك في تغريدة نشرها لابيد، صباح اليوم الاثنين، على حسابه في موقع تويتر، وسط مخاوف إسرائيلية من سيطرة المتطرفين في الحكومة التي يشكلها نتنياهو على مفاصل الدولة بما في ذلك الجيش.وقال لابيد: "بموجب الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية، سيعين سموتريش منسق العمليات في المناطق (الفلسطينية) ورئيس الإدارة المدنية، لواء وعميد في الجيش الإسرائيلي كان تم تعيينه حتى اليوم من قبل رئيس الأركان".وأضاف لابيد: "نتنياهو باع الجيش الإسرائيلي للحرداليم".و"الحرداليم" هو مصطلح عبري يدمج كلمة حريدي (يهودي أرثوذكسي) والصهيوني القومي.ومنسق العمليات، هو المسؤول عن تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومن ضمن مهامه التنسيق والارتباط مع السلطة الفلسطينية وإزاء السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.ويضم معسكر نتنياهو حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، الحريديين، إضافة إلى "الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت" و"نوعم" الدينيين القوميين.وتسود مخاوف في إسرائيل والعالم من الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، بعدما كشفت الاتفاقات الائتلافية تعيين نتنياهو شخصيات متطرفة بما في ذلك في مواقع حساسة في الجيش والأمن الداخلي والتعليم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20221204/نتنياهو-عندما-كان-الإخوان-المسلمون-في-الحكومة-لم-أسمع-انتقادات-دولية-1070833462.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ab8506cba4f7fc7df7db9b5366d885ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

لابيد: نتنياهو باع الجيش لـ "الحرداليم"

07:58 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
تابعنا عبرTelegram
شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، هجومًا حادًا على الاتفاق الائتلافي الموقّع بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلإيل سموتريش، متهمًا الأول ببيع الجيش لـ "الحرداليم".
جاء ذلك في تغريدة نشرها لابيد، صباح اليوم الاثنين، على حسابه في موقع تويتر، وسط مخاوف إسرائيلية من سيطرة المتطرفين في الحكومة التي يشكلها نتنياهو على مفاصل الدولة بما في ذلك الجيش.
وقال لابيد: "بموجب الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية، سيعين سموتريش منسق العمليات في المناطق (الفلسطينية) ورئيس الإدارة المدنية، لواء وعميد في الجيش الإسرائيلي كان تم تعيينه حتى اليوم من قبل رئيس الأركان".
وأضاف لابيد: "نتنياهو باع الجيش الإسرائيلي للحرداليم".
و"الحرداليم" هو مصطلح عبري يدمج كلمة حريدي (يهودي أرثوذكسي) والصهيوني القومي.
ومنسق العمليات، هو المسؤول عن تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومن ضمن مهامه التنسيق والارتباط مع السلطة الفلسطينية وإزاء السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
نتنياهو: عندما كان الإخوان المسلمون في الحكومة لم أسمع انتقادات دولية
أمس, 14:46 GMT
ويضم معسكر نتنياهو حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، الحريديين، إضافة إلى "الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت" و"نوعم" الدينيين القوميين.
وتسود مخاوف في إسرائيل والعالم من الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، بعدما كشفت الاتفاقات الائتلافية تعيين نتنياهو شخصيات متطرفة بما في ذلك في مواقع حساسة في الجيش والأمن الداخلي والتعليم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала