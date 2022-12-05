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https://sputnikarabic.ae/20221205/وزير-الخارجية-الفنلندي-يعلق-على-نشر-أسلحة-الناتو-النووية-فوق-أراضي-بلاده-1070865961.html
وزير الخارجية الفنلندي يعلق على نشر أسلحة الناتو النووية فوق أراضي بلاده
وزير الخارجية الفنلندي يعلق على نشر أسلحة الناتو النووية فوق أراضي بلاده
قال وزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تسعى إلى وضع أسلحة نووية لحلف شمال الأطلسي على أراضيها. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:07+0000
2022-12-05T12:07+0000
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وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي: "نحن لا نطلبها ولا أحد عرضها علينا".وأشار هافيستو إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في كيفية تطور أنشطة التدريب للجيش الفنلندي عندما تصبح الدولة عضوا في التحالف، لكن عدد العمليات العسكرية الدولية التي تشارك فيها فنلندا سوف تزداد.يذكر أن تقريرا إعلاميا أشار، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون الذي يتيح انضمام فنلندا للناتو قد أصبح جاهزا ولا يتضمن أي قيود على إنشاء قواعد عسكرية في البلاد أو استيراد أسلحة نووية.في 18 مايو/ أيار الماضي، قدّمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20221104/فنلندا-تكشف-تفاصيل-حول-احتمال-نشر-أسلحة-نووية-بعد-انضمامها-للناتو-1069811236.html
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العالم, فنلندا, الناتو
العالم, فنلندا, الناتو

وزير الخارجية الفنلندي يعلق على نشر أسلحة الناتو النووية فوق أراضي بلاده

12:07 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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قال وزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تسعى إلى وضع أسلحة نووية لحلف شمال الأطلسي على أراضيها.
وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي: "نحن لا نطلبها ولا أحد عرضها علينا".
وأشار هافيستو إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في كيفية تطور أنشطة التدريب للجيش الفنلندي عندما تصبح الدولة عضوا في التحالف، لكن عدد العمليات العسكرية الدولية التي تشارك فيها فنلندا سوف تزداد.
يذكر أن تقريرا إعلاميا أشار، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون الذي يتيح انضمام فنلندا للناتو قد أصبح جاهزا ولا يتضمن أي قيود على إنشاء قواعد عسكرية في البلاد أو استيراد أسلحة نووية.
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
فنلندا تكشف تفاصيل حول احتمال نشر أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو
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في 18 مايو/ أيار الماضي، قدّمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.
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