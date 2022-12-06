https://sputnikarabic.ae/20221206/إصدار-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1070927508.html
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
ذكرت السلطات المحلية الأوكرانية، صباح الأربعاء، أن تحذيرات الغارات الجوية صدرت في منطقتي كييف وشيركاسي في أوكرانيا. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T22:31+0000
2022-12-06T22:31+0000
2022-12-06T23:07+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لتقرير الإدارة العسكرية الإقليمية على تيليغرام: "تنبيه الغارة الجوية في منطقة كييف".وظهرت أيضا رسالة تحذير من الغارات الجوية في قناة تيليغرام لرئيس الإدارة العسكرية لمنطقة تشيركاسي، إيغور تابورتس.كما ذكرت بوابة Strana.ua الأوكرانية، أنه تم إصدار تنبيهات بالغارات الجوية أيضا في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وكيروفوهراد ونيكولاييف وأوديسا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
22:31 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 23:07 GMT 06.12.2022) تابعنا عبر
ذكرت السلطات المحلية الأوكرانية، صباح الأربعاء، أن تحذيرات الغارات الجوية صدرت في منطقتي كييف وشيركاسي في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لتقرير الإدارة العسكرية الإقليمية على تيليغرام: "تنبيه الغارة الجوية في منطقة كييف".
وظهرت أيضا رسالة تحذير من الغارات الجوية في قناة تيليغرام لرئيس الإدارة العسكرية لمنطقة تشيركاسي، إيغور تابورتس.
كما ذكرت بوابة Strana.ua الأوكرانية، أنه تم إصدار تنبيهات بالغارات الجوية أيضا في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وكيروفوهراد ونيكولاييف وأوديسا.