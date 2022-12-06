عربي
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20221206/إصدار-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1070927508.html
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
ذكرت السلطات المحلية الأوكرانية، صباح الأربعاء، أن تحذيرات الغارات الجوية صدرت في منطقتي كييف وشيركاسي في أوكرانيا. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T22:31+0000
2022-12-06T23:07+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لتقرير الإدارة العسكرية الإقليمية على تيليغرام: "تنبيه الغارة الجوية في منطقة كييف".وظهرت أيضا رسالة تحذير من الغارات الجوية في قناة تيليغرام لرئيس الإدارة العسكرية لمنطقة تشيركاسي، إيغور تابورتس.كما ذكرت بوابة Strana.ua الأوكرانية، أنه تم إصدار تنبيهات بالغارات الجوية أيضا في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وكيروفوهراد ونيكولاييف وأوديسا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817219_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_13e264b65f11e3a85d41845d5317fd7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا

22:31 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 23:07 GMT 06.12.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegram
ذكرت السلطات المحلية الأوكرانية، صباح الأربعاء، أن تحذيرات الغارات الجوية صدرت في منطقتي كييف وشيركاسي في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لتقرير الإدارة العسكرية الإقليمية على تيليغرام: "تنبيه الغارة الجوية في منطقة كييف".
وظهرت أيضا رسالة تحذير من الغارات الجوية في قناة تيليغرام لرئيس الإدارة العسكرية لمنطقة تشيركاسي، إيغور تابورتس.
كما ذكرت بوابة Strana.ua الأوكرانية، أنه تم إصدار تنبيهات بالغارات الجوية أيضا في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وكيروفوهراد ونيكولاييف وأوديسا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала