https://sputnikarabic.ae/20221206/تحطم-طائرة-عسكرية-كرواتية-خلال-رحلة-تدريبية-1070915401.html
تحطم طائرة عسكرية كرواتية خلال رحلة تدريبية
تحطم طائرة عسكرية كرواتية خلال رحلة تدريبية
أعلنت السلطات الكرواتية تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ 21، خلال رحلة تدريبية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T14:47+0000
2022-12-06T14:47+0000
2022-12-06T14:47+0000
طائرة
أخبار كرواتيا
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع الكرواتية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".ووقع حادث التحطم في منطقة غابات غير مأهولة في شمال شرق البلاد في الساعة الثانية مساء تقريبا.وذكر بيان الوزارة أن فريق بحث يجري عمليات بحث عن طاقم الطائرة المحطمة. ولم يذكر بيان وزارة الدفاع الكرواتية مزيدا من التفاصيل بشأن حادث تحطم الطائرة العسكرية المأساوي.
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سبوتنيك عربي
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طائرة, أخبار كرواتيا
تحطم طائرة عسكرية كرواتية خلال رحلة تدريبية
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أعلنت السلطات الكرواتية تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ 21، خلال رحلة تدريبية.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع الكرواتية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ووقع حادث التحطم
في منطقة غابات غير مأهولة في شمال شرق البلاد في الساعة الثانية مساء تقريبا.
وذكر بيان الوزارة أن فريق بحث يجري عمليات بحث عن طاقم الطائرة المحطمة.
ولم يذكر بيان وزارة الدفاع الكرواتية مزيدا من التفاصيل بشأن حادث تحطم الطائرة العسكرية المأساوي.