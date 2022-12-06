عربي
مصدر لـ"سبوتنيك": دمشق تنوي تأجيل عقد لقاء محتمل بين أردوغان والأسد لما بعد الانتخابات التركية
https://sputnikarabic.ae/20221206/تحطم-طائرة-عسكرية-كرواتية-خلال-رحلة-تدريبية-1070915401.html
تحطم طائرة عسكرية كرواتية خلال رحلة تدريبية
تحطم طائرة عسكرية كرواتية خلال رحلة تدريبية
أعلنت السلطات الكرواتية تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ 21، خلال رحلة تدريبية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T14:47+0000
2022-12-06T14:47+0000
طائرة
أخبار كرواتيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061212217_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_3847b123f6b96a93ae6f2e1d2ae236f3.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع الكرواتية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".ووقع حادث التحطم في منطقة غابات غير مأهولة في شمال شرق البلاد في الساعة الثانية مساء تقريبا.وذكر بيان الوزارة أن فريق بحث يجري عمليات بحث عن طاقم الطائرة المحطمة. ولم يذكر بيان وزارة الدفاع الكرواتية مزيدا من التفاصيل بشأن حادث تحطم الطائرة العسكرية المأساوي.
https://sputnikarabic.ae/20221127/تايوان-تعلن-عن-اقتراب-ثماني-طائرات-وأربع-سفن-صينية-1070583456.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061212217_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_560c32f7876beab38c9570f4696b26ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طائرة, أخبار كرواتيا
طائرة, أخبار كرواتيا

تحطم طائرة عسكرية كرواتية خلال رحلة تدريبية

14:47 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الكرواتية تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ 21، خلال رحلة تدريبية.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع الكرواتية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
مقاتلات إف 16 تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
تايوان تعلن عن اقتراب 8 طائرات و4 سفن صينية
27 نوفمبر, 04:38 GMT
ووقع حادث التحطم في منطقة غابات غير مأهولة في شمال شرق البلاد في الساعة الثانية مساء تقريبا.
وذكر بيان الوزارة أن فريق بحث يجري عمليات بحث عن طاقم الطائرة المحطمة.
ولم يذكر بيان وزارة الدفاع الكرواتية مزيدا من التفاصيل بشأن حادث تحطم الطائرة العسكرية المأساوي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала