https://sputnikarabic.ae/20221207/أمريكا-تسجل-ثالث-أعلى-مستوى-لتجنيس-المهاجرين-في-تاريخها-هذا-العام-1070954546.html

أمريكا تسجل ثالث أعلى مستوى لتجنيس المهاجرين في تاريخها هذا العام

أمريكا تسجل ثالث أعلى مستوى لتجنيس المهاجرين في تاريخها هذا العام

أصبح ما يقرب من مليون مهاجر بالغ مواطنين أمريكيين عن طريق التجنس في عام 2022، وهو ثالث أعلى حصيلة سنوية مسجلة في تاريخ البلاد، وفقا لتقرير خدمات المواطنة... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T17:25+0000

2022-12-07T17:25+0000

2022-12-07T17:25+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال التقرير الذي نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء: "في فترة الإثني عشر شهرا التي انتهت في 30 سبتمبر، أقسم 967 ألف و400 شخص بالغ، قسم الولاء في احتفالات التجنيس في جميع أنحاء البلاد.وأضاف: "عند الأخذ في الاعتبار حالات الأطفال الذين حصلوا على الجنسية من آبائهم من مواطني الولايات المتحدة، وحالات التجنس الأخرى، أصبح ما مجموعه مليون و23 ألف و200 مهاجر مواطنين أمريكيين في السنة المالية 2022".تشير الإحصائيات الحكومية التاريخية إلى أنه عدد المهاجرين البالغين الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين، تجاوز هذا الرقم فقط في عام 1996 بواقع مليون و40 ألف و991 شخصا وفي 2008 بواقع مليون و46 ألف و539 شخصا.ووفقا لبيانات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، فإن الدول الخمس الأولى التي ولد فيها مهاجرون حصلوا على الجنسية الأمريكية في السنة المالية 2022، كانت المكسيك والهند والفلبين وكوبا وجمهورية الدومينيكان.تتضمن عملية الحصول على الجنسية الأمريكية العيش في الولايات المتحدة كمقيمين دائمين لمدة ثلاث أو خمس سنوات، اعتمادا على كيفية حصول مقدم الطلب على الإقامة القانونية.ويمكن للمواطنين الأجانب الذين يخدمون في الجيش التأهل لعملية تجنيس خاصة وسريعة المسار، ويجب على أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية إثبات قدرتهم على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وفهم التاريخ الأمريكي والنظام الحكومي في البلاد.على عكس المقيمين الدائمين، يمكن للمهاجرين الذين يحملون الجنسية الأمريكية التصويت في الانتخابات الفيدرالية، والتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر أمريكية ورعاية أفراد الأسرة للقدوم إلى الولايات المتحدة بشكل عاجل.

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