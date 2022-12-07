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الأمم المتحدة تعبر عن "قلق بالغ" من تنفيذ حكم الإعدام علنا بأفغانستان
الأمم المتحدة تعبر عن "قلق بالغ" من تنفيذ حكم الإعدام علنا بأفغانستان
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ" بشأن أول عملية إعدام علني مؤكدة في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان للسلطة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T19:57+0000
2022-12-07T20:15+0000
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جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الأمين العام ستيفاني تريمبلاي، بحسب "فرانس برس".وفي وقت سابق اليوم، نفذت حركة طالبان حكم الإعدام العلني بحق أفغاني دين بارتكاب جريمة.وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، في إشارة الى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الاسلامية.وذكر البيان أن المحكوم اسمه تاجمير ابن غلام سروار، وكان متهما بقتل رجل وسرقة دراجته النارية وهاتفه الخلوي.حضر عشرات الموظفين الرسميين في المحكمة ومسؤولون من طالبان تنفيذ حكم الإعدام. لكن لم يتم تحديد الطريقة التي أعدم فيها.وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الحركة حكم الإعدام بشكل علني، رغم قيامها بجلد العديد من الأشخاص في مكان عام الشهر الماضي.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار العالم الآن, العالم

الأمم المتحدة تعبر عن "قلق بالغ" من تنفيذ حكم الإعدام علنا بأفغانستان

19:57 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 20:15 GMT 07.12.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ" بشأن أول عملية إعدام علني مؤكدة في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان للسلطة.
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الأمين العام ستيفاني تريمبلاي، بحسب "فرانس برس".
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أمس, 16:21 GMT
وفي وقت سابق اليوم، نفذت حركة طالبان حكم الإعدام العلني بحق أفغاني دين بارتكاب جريمة.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، في إشارة الى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الاسلامية.
وذكر البيان أن المحكوم اسمه تاجمير ابن غلام سروار، وكان متهما بقتل رجل وسرقة دراجته النارية وهاتفه الخلوي.
حضر عشرات الموظفين الرسميين في المحكمة ومسؤولون من طالبان تنفيذ حكم الإعدام. لكن لم يتم تحديد الطريقة التي أعدم فيها.
وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الحركة حكم الإعدام بشكل علني، رغم قيامها بجلد العديد من الأشخاص في مكان عام الشهر الماضي.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
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