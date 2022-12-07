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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221207/خلال-مونديال-قطر-صامويل-إيتو-يعتذر-بعد-اعتدائه-بالضرب-على-يوتيوبر-جزائري-1070951200.html
خلال مونديال قطر.. صامويل إيتو يعتذر بعد اعتدائه بالضرب على يوتيوبر جزائري
خلال مونديال قطر.. صامويل إيتو يعتذر بعد اعتدائه بالضرب على يوتيوبر جزائري
أعلن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اعتذاره عن الاعتداء على اليوتيوبر الجزائري، سعيد سعدوني، عقب مباراة البرازيل وكوريا... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T15:53+0000
2022-12-07T15:53+0000
بطولة كأس العالم 2022
صامويل إيتو
أخبار الكاميرون اليوم
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ونشر المهاجم الكاميروني السابق، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، قدم من خلالها الاعتذار عن الاعتداء على اليوتيوبر الجزائري، موضحا أنه فقد أعصابه وقام برد فعل لا يعكس شخصيته.وأكد صامويل إيتو في بيانه على "تويتر" تعهده بمقاومة الاستفزازات، مشددا على "مواصلة مقاومة الاستفزاز والمضايقات اليومية من بعض الجزائريين"، مشيرا إلى أنه كان عرضة للإهانات ومزاعم الغش من دون أي إثبات، وقد تعرض خلال تواجده في الدوحة لمتابعة بطولة كأس العالم مع فريقه الوطني لكرة القدم أثناء مشاركته في البطولة الدولية في قطر.أضاف مهاجم برشلونة السابق وقائد الفريق الكاميروني الأسبق أن الجماهير الكاميرونية قد تعرضت للمضايقة من بعض الجزائريين.وكان سعيد ماموني، اليوتيوبر الجزائري قد أكد تعرضه للركل بشدة من قبل صاموئيل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، نجم مهاجمي برشلونة وإنتر ميلان الأسبق، وأنه قدم بلاغا في أحد مراكز الشرطة بالدوحة، مؤكدا أن قطر دولة قانون وستمنحه حقه.جاء ذلك في مقطع فيديو بثه اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، بعدما فقد إيتو أعصابه، مساء الاثنين الماضي، قرب ملعب "974" بالدوحة، قبل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور الـ16 من المونديال والتي انتهت بفوز السامبا 4-1، وركله على وجهه بعنف.وطالب ماموني الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل صامويل إيتو.وفيديو الواقعة بحسب مراقبين يمكن أن يسبب ضجة، في كأس العالم في قطر التي جرت حتى الآن دون أدنى عنف، داخل وخارج الملعب.
أخبار الكاميرون اليوم
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صامويل إيتو, أخبار الكاميرون اليوم
صامويل إيتو, أخبار الكاميرون اليوم

خلال مونديال قطر.. صامويل إيتو يعتذر بعد اعتدائه بالضرب على يوتيوبر جزائري

15:53 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMOالرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو
الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
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أعلن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اعتذاره عن الاعتداء على اليوتيوبر الجزائري، سعيد سعدوني، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
ونشر المهاجم الكاميروني السابق، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، قدم من خلالها الاعتذار عن الاعتداء على اليوتيوبر الجزائري، موضحا أنه فقد أعصابه وقام برد فعل لا يعكس شخصيته.
وأكد صامويل إيتو في بيانه على "تويتر" تعهده بمقاومة الاستفزازات، مشددا على "مواصلة مقاومة الاستفزاز والمضايقات اليومية من بعض الجزائريين"، مشيرا إلى أنه كان عرضة للإهانات ومزاعم الغش من دون أي إثبات، وقد تعرض خلال تواجده في الدوحة لمتابعة بطولة كأس العالم مع فريقه الوطني لكرة القدم أثناء مشاركته في البطولة الدولية في قطر.
أضاف مهاجم برشلونة السابق وقائد الفريق الكاميروني الأسبق أن الجماهير الكاميرونية قد تعرضت للمضايقة من بعض الجزائريين.
وكان سعيد ماموني، اليوتيوبر الجزائري قد أكد تعرضه للركل بشدة من قبل صاموئيل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، نجم مهاجمي برشلونة وإنتر ميلان الأسبق، وأنه قدم بلاغا في أحد مراكز الشرطة بالدوحة، مؤكدا أن قطر دولة قانون وستمنحه حقه.
جاء ذلك في مقطع فيديو بثه اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، بعدما فقد إيتو أعصابه، مساء الاثنين الماضي، قرب ملعب "974" بالدوحة، قبل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور الـ16 من المونديال والتي انتهت بفوز السامبا 4-1، وركله على وجهه بعنف.
وطالب ماموني الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل صامويل إيتو.
وفيديو الواقعة بحسب مراقبين يمكن أن يسبب ضجة، في كأس العالم في قطر التي جرت حتى الآن دون أدنى عنف، داخل وخارج الملعب.
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