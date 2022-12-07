خلال مونديال قطر.. صامويل إيتو يعتذر بعد اعتدائه بالضرب على يوتيوبر جزائري
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMOالرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
أعلن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اعتذاره عن الاعتداء على اليوتيوبر الجزائري، سعيد سعدوني، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
ونشر المهاجم الكاميروني السابق، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، قدم من خلالها الاعتذار عن الاعتداء على اليوتيوبر الجزائري، موضحا أنه فقد أعصابه وقام برد فعل لا يعكس شخصيته.
December 6, 2022
وأكد صامويل إيتو في بيانه على "تويتر" تعهده بمقاومة الاستفزازات، مشددا على "مواصلة مقاومة الاستفزاز والمضايقات اليومية من بعض الجزائريين"، مشيرا إلى أنه كان عرضة للإهانات ومزاعم الغش من دون أي إثبات، وقد تعرض خلال تواجده في الدوحة لمتابعة بطولة كأس العالم مع فريقه الوطني لكرة القدم أثناء مشاركته في البطولة الدولية في قطر.
أضاف مهاجم برشلونة السابق وقائد الفريق الكاميروني الأسبق أن الجماهير الكاميرونية قد تعرضت للمضايقة من بعض الجزائريين.
اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني يروي تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له من قبل صامويل إيتو ومرافقيه قبل مباراة #البرازيل_كورياالجنوبية في #مونديال_قطر_2022 #الجزائر #الكاميرون— karima Ziada كريمة زيادة (@karimaziada) December 6, 2022
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وكان سعيد ماموني، اليوتيوبر الجزائري قد أكد تعرضه للركل بشدة من قبل صاموئيل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، نجم مهاجمي برشلونة وإنتر ميلان الأسبق، وأنه قدم بلاغا في أحد مراكز الشرطة بالدوحة، مؤكدا أن قطر دولة قانون وستمنحه حقه.
🚨 Samuel Eto'o attacked a young man last night before the match between Brazil and South Korea. 😳— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 6, 2022
(🎥 @partidazocope)
pic.twitter.com/Q8YNbV9spu
جاء ذلك في مقطع فيديو بثه اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، بعدما فقد إيتو أعصابه، مساء الاثنين الماضي، قرب ملعب "974" بالدوحة، قبل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور الـ16 من المونديال والتي انتهت بفوز السامبا 4-1، وركله على وجهه بعنف.
وطالب ماموني الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل صامويل إيتو.
وفيديو الواقعة بحسب مراقبين يمكن أن يسبب ضجة، في كأس العالم في قطر التي جرت حتى الآن دون أدنى عنف، داخل وخارج الملعب.