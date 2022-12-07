https://sputnikarabic.ae/20221207/صحيفة-الناتو-غير-قادر-على-حساب-خطوات-بوتين-التالية-في-أوكرانيا-1070953407.html
صحيفة: الناتو غير قادر على حساب خطوات بوتين التالية في أوكرانيا
صحيفة: الناتو غير قادر على حساب خطوات بوتين التالية في أوكرانيا
قال الخبير السياسي في مؤسسة "راند" للأبحاث صامويل شيريب، إن الناتو لا يمكنه حساب خطوات فلاديمير بوتين التالية في أوكرانيا. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T16:46+0000
2022-12-07T16:46+0000
2022-12-07T16:46+0000
العالم
الناتو
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأضاف شيريب لصحيفة "بوليتيكو": "يكاد يكون من المستحيل حساب الاحتياجات الحقيقية لأوكرانيا لكل من المساعدات العسكرية والإنسانية لأن طبيعة الحرب تتغير بسرعة كبيرة".وأشار شيريب إلى أن "حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجد صعوبة في التخطيط للمتطلبات التي تحتاجها كييف على المدى الطويل. في رأيه، "عدم القدرة على التنبؤ في ساحة المعركة يخدم موسكو فقط".وأكد شيريب على أن "كييف تطلب منذ شهور من الحلفاء الغربيين زيادة الدعم في شكل أسلحة ومساعدات إنسانية وتمويل، لكن ميزانيات الدفاع لبعض الدول الأعضاء في الناتو معرضة للخطر، خاصة في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الطاقة".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/صحيفة-ثلث-دول-الناتو-تستنفد-مخزون-أسلحتها-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1070584212.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
صحيفة: الناتو غير قادر على حساب خطوات بوتين التالية في أوكرانيا
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قال الخبير السياسي في مؤسسة "راند" للأبحاث صامويل شيريب، إن الناتو لا يمكنه حساب خطوات فلاديمير بوتين التالية في أوكرانيا.
وأضاف شيريب لصحيفة "بوليتيكو"
: "يكاد يكون من المستحيل حساب الاحتياجات الحقيقية لأوكرانيا لكل من المساعدات العسكرية والإنسانية لأن طبيعة الحرب تتغير بسرعة كبيرة".
وأشار شيريب إلى أن "حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجد صعوبة في التخطيط للمتطلبات التي تحتاجها كييف على المدى الطويل. في رأيه، "عدم القدرة على التنبؤ في ساحة المعركة يخدم موسكو فقط".
وأكد شيريب على أن "كييف تطلب منذ شهور من الحلفاء الغربيين زيادة الدعم في شكل أسلحة
ومساعدات إنسانية وتمويل، لكن ميزانيات الدفاع لبعض الدول الأعضاء في الناتو معرضة للخطر، خاصة في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الطاقة".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.