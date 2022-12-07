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https://sputnikarabic.ae/20221207/صحيفة-الناتو-غير-قادر-على-حساب-خطوات-بوتين-التالية-في-أوكرانيا-1070953407.html
صحيفة: الناتو غير قادر على حساب خطوات بوتين التالية في أوكرانيا
صحيفة: الناتو غير قادر على حساب خطوات بوتين التالية في أوكرانيا
قال الخبير السياسي في مؤسسة "راند" للأبحاث صامويل شيريب، إن الناتو لا يمكنه حساب خطوات فلاديمير بوتين التالية في أوكرانيا. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T16:46+0000
2022-12-07T16:46+0000
العالم
الناتو
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأضاف شيريب لصحيفة "بوليتيكو": "يكاد يكون من المستحيل حساب الاحتياجات الحقيقية لأوكرانيا لكل من المساعدات العسكرية والإنسانية لأن طبيعة الحرب تتغير بسرعة كبيرة".وأشار شيريب إلى أن "حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجد صعوبة في التخطيط للمتطلبات التي تحتاجها كييف على المدى الطويل. في رأيه، "عدم القدرة على التنبؤ في ساحة المعركة يخدم موسكو فقط".وأكد شيريب على أن "كييف تطلب منذ شهور من الحلفاء الغربيين زيادة الدعم في شكل أسلحة ومساعدات إنسانية وتمويل، لكن ميزانيات الدفاع لبعض الدول الأعضاء في الناتو معرضة للخطر، خاصة في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الطاقة".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/صحيفة-ثلث-دول-الناتو-تستنفد-مخزون-أسلحتها-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1070584212.html
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العالم, الناتو, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

صحيفة: الناتو غير قادر على حساب خطوات بوتين التالية في أوكرانيا

16:46 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
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قال الخبير السياسي في مؤسسة "راند" للأبحاث صامويل شيريب، إن الناتو لا يمكنه حساب خطوات فلاديمير بوتين التالية في أوكرانيا.
وأضاف شيريب لصحيفة "بوليتيكو": "يكاد يكون من المستحيل حساب الاحتياجات الحقيقية لأوكرانيا لكل من المساعدات العسكرية والإنسانية لأن طبيعة الحرب تتغير بسرعة كبيرة".
وأشار شيريب إلى أن "حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجد صعوبة في التخطيط للمتطلبات التي تحتاجها كييف على المدى الطويل. في رأيه، "عدم القدرة على التنبؤ في ساحة المعركة يخدم موسكو فقط".
وأكد شيريب على أن "كييف تطلب منذ شهور من الحلفاء الغربيين زيادة الدعم في شكل أسلحة ومساعدات إنسانية وتمويل، لكن ميزانيات الدفاع لبعض الدول الأعضاء في الناتو معرضة للخطر، خاصة في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الطاقة".
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
صحيفة: ثلثا دول الناتو تستنفد مخزون أسلحتها للقوات المسلحة الأوكرانية
27 نوفمبر, 05:48 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
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