https://sputnikarabic.ae/20221207/مدفيديف-محاولة-الانقلاب-في-ألمانيا-دليل-على-مرض-وراثي-في-نموذج-الإدارة-1070964092.html
مدفيديف: محاولة الانقلاب في ألمانيا دليل على مرض وراثي في نموذج الإدارة
مدفيديف: محاولة الانقلاب في ألمانيا دليل على مرض وراثي في نموذج الإدارة
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن محاولة الانقلاب في ألمانيا، دليل على مرض وراثي في كل نموذج الإدارة الألمانية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T21:39+0000
2022-12-07T21:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف، عبر قناته في "تليغرام": "هذه علامة واضحة على مرض وراثي في نموذج الإدارة الألماني بأكمله. عموماً، فإن هؤلاء المتآمرين غير المكتملين على حق: ألمانيا لا تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها. "الدولة الأمريكية العميقة" هي من يتخذ القرارات في ألمانيا، فيما يتعلق بالطاقة والصناعة والدفاع، وليست "النقانق والمرتديلا (صفة أطلقها سفير أوكرانيا السابق على المستشار شولتس)" ولا حتى المسنين (بايدن) في واشنطن، المصابين بداء الخرف المتقطع".وأشار مدفيديف ساخرًا، إلى أن هذا محض استفزاز ونظريات مؤامرة، ناصحاً المتابعين بالتزود بالفشار؛ لأن الأحداث التالية، حسب وصفه، ستكون أكثر "إثارة" مما هو الحال عليه في مسلسل "دارك" الألماني.هذا، وأعلن مكتب المدعي العام الألماني، في وقت سابق اليوم، اعتقال 25 شخصاً، للاشتباه بمشاركتهم بمؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة، في البلاد.واقتحمت المخابرات الألمانية أكثر من 27 شقة في مناطق متفرقة داخل البلاد وخارجها، بحثا عن متهمين في عملية الانقلاب، التي تم اقتباس فكرتها من الشبكة اليمينية المتطرفة لما يعرف بـ "حركة مواطني الرايخ".ونُفِّذت الاعتقالات في ولايات، بادن فورتمبيرغ الفيدرالية، وبافاريا وبرلين، وهيس وساكسونيا السفلى، وساكسونيا، وتورينغن، بالإضافة لاعتقالات في النمسا (كيتزبوهيل) وإيطاليا (بيروجيا).
https://sputnikarabic.ae/20221207/ألمانيا-تشن-حملة-اعتقالات-كبيرة-ضد-شبكة-متهمة-بمحاولة-انقلاب-1070933208.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مدفيديف: محاولة الانقلاب في ألمانيا دليل على مرض وراثي في نموذج الإدارة
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن محاولة الانقلاب في ألمانيا، دليل على مرض وراثي في كل نموذج الإدارة الألمانية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب مدفيديف، عبر قناته في "تليغرام": "هذه علامة واضحة على مرض وراثي في نموذج الإدارة الألماني بأكمله. عموماً، فإن هؤلاء المتآمرين غير المكتملين على حق: ألمانيا لا تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها. "الدولة الأمريكية العميقة" هي من يتخذ القرارات في ألمانيا، فيما يتعلق بالطاقة والصناعة والدفاع، وليست "النقانق والمرتديلا (صفة أطلقها سفير أوكرانيا السابق على المستشار شولتس)" ولا حتى المسنين (بايدن) في واشنطن، المصابين بداء الخرف المتقطع".
وأشار مدفيديف ساخرًا، إلى أن هذا محض استفزاز ونظريات مؤامرة، ناصحاً المتابعين بالتزود بالفشار؛ لأن الأحداث التالية، حسب وصفه، ستكون أكثر "إثارة" مما هو الحال عليه في مسلسل "دارك" الألماني.
هذا، وأعلن مكتب المدعي العام الألماني، في وقت سابق اليوم، اعتقال 25 شخصاً، للاشتباه بمشاركتهم بمؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة، في البلاد.
واقتحمت المخابرات الألمانية
أكثر من 27 شقة في مناطق متفرقة داخل البلاد وخارجها، بحثا عن متهمين في عملية الانقلاب، التي تم اقتباس فكرتها من الشبكة اليمينية المتطرفة لما يعرف بـ "حركة مواطني الرايخ".
ونُفِّذت الاعتقالات
في ولايات، بادن فورتمبيرغ الفيدرالية، وبافاريا وبرلين، وهيس وساكسونيا السفلى، وساكسونيا، وتورينغن، بالإضافة لاعتقالات في النمسا (كيتزبوهيل) وإيطاليا (بيروجيا).