https://sputnikarabic.ae/20221207/مدفيديف-محاولة-الانقلاب-في-ألمانيا-دليل-على-مرض-وراثي-في-نموذج-الإدارة-1070964092.html

مدفيديف: محاولة الانقلاب في ألمانيا دليل على مرض وراثي في نموذج الإدارة

مدفيديف: محاولة الانقلاب في ألمانيا دليل على مرض وراثي في نموذج الإدارة

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن محاولة الانقلاب في ألمانيا، دليل على مرض وراثي في كل نموذج الإدارة الألمانية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T21:39+0000

2022-12-07T21:39+0000

2022-12-07T21:39+0000

أخبار ألمانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/1b/1057222200_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_a8f1cf193b94694bc49db1691c92917d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف، عبر قناته في "تليغرام": "هذه علامة واضحة على مرض وراثي في نموذج الإدارة الألماني بأكمله. عموماً، فإن هؤلاء المتآمرين غير المكتملين على حق: ألمانيا لا تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها. "الدولة الأمريكية العميقة" هي من يتخذ القرارات في ألمانيا، فيما يتعلق بالطاقة والصناعة والدفاع، وليست "النقانق والمرتديلا (صفة أطلقها سفير أوكرانيا السابق على المستشار شولتس)" ولا حتى المسنين (بايدن) في واشنطن، المصابين بداء الخرف المتقطع".وأشار مدفيديف ساخرًا، إلى أن هذا محض استفزاز ونظريات مؤامرة، ناصحاً المتابعين بالتزود بالفشار؛ لأن الأحداث التالية، حسب وصفه، ستكون أكثر "إثارة" مما هو الحال عليه في مسلسل "دارك" الألماني.هذا، وأعلن مكتب المدعي العام الألماني، في وقت سابق اليوم، اعتقال 25 شخصاً، للاشتباه بمشاركتهم بمؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة، في البلاد.واقتحمت المخابرات الألمانية أكثر من 27 شقة في مناطق متفرقة داخل البلاد وخارجها، بحثا عن متهمين في عملية الانقلاب، التي تم اقتباس فكرتها من الشبكة اليمينية المتطرفة لما يعرف بـ "حركة مواطني الرايخ".ونُفِّذت الاعتقالات في ولايات، بادن فورتمبيرغ الفيدرالية، وبافاريا وبرلين، وهيس وساكسونيا السفلى، وساكسونيا، وتورينغن، بالإضافة لاعتقالات في النمسا (كيتزبوهيل) وإيطاليا (بيروجيا).

https://sputnikarabic.ae/20221207/ألمانيا-تشن-حملة-اعتقالات-كبيرة-ضد-شبكة-متهمة-بمحاولة-انقلاب-1070933208.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم