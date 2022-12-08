عربي
بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية
https://sputnikarabic.ae/20221208/الأمم-المتحدة-تتهم-متمردين-بقتل-ما-لا-يقل-عن-131-شخصا-في-الكونغو-خلال-يومين-1070984267.html
الأمم المتحدة تتهم متمردين بقتل ما لا يقل عن 131 شخصا في الكونغو خلال يومين
الأمم المتحدة تتهم متمردين بقتل ما لا يقل عن 131 شخصا في الكونغو خلال يومين
اتهمت الأمم المتحدة جماعة "إم 23" المتمردة في الكونغو الديمقراطية بقتل أكثر من 130 شخصا في اشتباكات وقعت يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني في شرق البلاد. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:45+0000
2022-12-08T12:45+0000
الكونغو
جيش الكونغو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065866058_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_f255ebd185bdd4a44b943a9c692d6a31.jpg
وأشارت البعثة الدولية في الكونغو إلى أنه "وفقا لتحقيق أولي قتل 131 مدنيا على الأقل على يد متمردي حركة "إم 23" في شرق البلاد يومي 29 و30 نوفمبر في إطار حملة خطف ونهب وقتل واغتصاب".وبحسب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مونوسكو)، في بيان عبر حسابها على "تويتر" خلص التحقيق الأولي الذي أجرته مونوسكو والمكتب المشترك لحقوق الإنسان بشأن المذابح التي وقعت يومي 29 و30 نوفمبر في قريتي كيشيشي وبامبو إلى أنها نُفذت ردا على الاشتباكات بين حركة (إم23) والجماعات المسلحة المنافسة".وقالت الأمم المتحدة في البيان إن "الضحايا أُعدموا بالرصاص أو الأسلحة البيضاء".ولفتت إلى أن "المحققين قابلوا 52 من الضحايا والشهود ومصادر أخرى مختلفة في رويندي، على بعد 20 كيلومترا تقريبا من كيشيشي، حيث لجأ الناجون والشهود".وأكد أن "مونوسكو تندد بأشد العبارات أعمال العنف الفظيعة بحق المدنيين وتطالب بالوصول دون قيود إلى مكان الحادث وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للضحايا".وبحسب وكالة "أ ف ب" أدت الهجمات التي نفذتها جماعة (إم23) في الآونة الأخيرة إلى نزوح آلاف المدنيين، ولفتت إلى أن سلطات كينشاسا أعلنت الاثنين أن نحو 300 شخصا غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو، ومن جانبها نفت الحركة مسؤوليتها عن المجزرة.
https://sputnikarabic.ae/20221124/الكونغو-ورواندا-تتوصلان-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-ابتداء-من-الجمعة--1070488866.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065866058_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_7c4ecdf88bd2d304ef9061aa73a3c3dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكونغو, جيش الكونغو, العالم
الكونغو, جيش الكونغو, العالم

الأمم المتحدة تتهم متمردين بقتل ما لا يقل عن 131 شخصا في الكونغو خلال يومين

12:45 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / JUNIOR D. KANNAHسيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية
سيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / JUNIOR D. KANNAH
تابعنا عبرTelegram
اتهمت الأمم المتحدة جماعة "إم 23" المتمردة في الكونغو الديمقراطية بقتل أكثر من 130 شخصا في اشتباكات وقعت يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني في شرق البلاد.
وأشارت البعثة الدولية في الكونغو إلى أنه "وفقا لتحقيق أولي قتل 131 مدنيا على الأقل على يد متمردي حركة "إم 23" في شرق البلاد يومي 29 و30 نوفمبر في إطار حملة خطف ونهب وقتل واغتصاب".
وبحسب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مونوسكو)، في بيان عبر حسابها على "تويتر" خلص التحقيق الأولي الذي أجرته مونوسكو والمكتب المشترك لحقوق الإنسان بشأن المذابح التي وقعت يومي 29 و30 نوفمبر في قريتي كيشيشي وبامبو إلى أنها نُفذت ردا على الاشتباكات بين حركة (إم23) والجماعات المسلحة المنافسة".
وقالت الأمم المتحدة في البيان إن "الضحايا أُعدموا بالرصاص أو الأسلحة البيضاء".
ولفتت إلى أن "المحققين قابلوا 52 من الضحايا والشهود ومصادر أخرى مختلفة في رويندي، على بعد 20 كيلومترا تقريبا من كيشيشي، حيث لجأ الناجون والشهود".
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
الكونغو ورواندا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من الجمعة
24 نوفمبر, 00:47 GMT
وأكد أن "مونوسكو تندد بأشد العبارات أعمال العنف الفظيعة بحق المدنيين وتطالب بالوصول دون قيود إلى مكان الحادث وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للضحايا".
وبحسب وكالة "أ ف ب" أدت الهجمات التي نفذتها جماعة (إم23) في الآونة الأخيرة إلى نزوح آلاف المدنيين، ولفتت إلى أن سلطات كينشاسا أعلنت الاثنين أن نحو 300 شخصا غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو، ومن جانبها نفت الحركة مسؤوليتها عن المجزرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала