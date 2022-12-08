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الرئيس الصيني من الرياض: زيارتي للسعودية تفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العرب
الرئيس الصيني من الرياض: زيارتي للسعودية تفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العرب
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن "بكين صديق مخلص للرياض"، لافتاً إلى أن زيارته إلى السعودية تدشن عصراً جديداً من العلاقات الصينية مع المملكة ودول الخليج... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T11:42+0000
2022-12-08T11:42+0000
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وقال شي جين بينغ، في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، إن زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.وأضاف أن "الصين تبقى أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وأكبر مستورد لمنتجاته"، مشيرا إلى أن السعودية حققت نتائج إيجابية للتنويع الاقتصادي والاجتماعي.وأكد أن "القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تكريس الصداقة التاريخية بين الصين وبين الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والسعودية"، مشدداً على أن هذه القمم "ستفتح عصراً جديداً للعلاقات بين الصين وبين العالم العربي ودول الخليج العربية والسعودية".ووصف الرئيس الصيني، بلاده بـ"الصديق المخلص" و"الشريك الاستراتيجي" للسعودية، مضيفاً أن "الجانبين يحترمان السيادة والطريق التنموي والتاريخ والتقاليد الثقافية للجانب الآخر".واعتبر أن "التعاون العملي بين بكين والرياض شهد تطوراً سريعاً وقوياً، إذ بدأ تنفيذ المشاريع المهمة بالتوالي التي تشمل مصفاة ينبع ومشروع إنتاج الإيثيلين في بلدية قولي ومنطقة (جازان - الصين) للتجمعات الصناعية والبنية التحتية لمرافق مشروع البحر الأحمر، والجيل الخامس للاتصالات والتعاون في استكشاف القمر".واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق اليوم، الرئيس الصيني شي جين بينغ في الديوان الملكي السعودي.وكان الرئيس الصيني قد وصل، أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20221207/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-السعودية-في-زيارة-رسمية-تستمر-ليومين-1070947971.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين

الرئيس الصيني من الرياض: زيارتي للسعودية تفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العرب

11:42 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / ROLEX DELA PENAولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، في الرياض
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / ROLEX DELA PENA
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن "بكين صديق مخلص للرياض"، لافتاً إلى أن زيارته إلى السعودية تدشن عصراً جديداً من العلاقات الصينية مع المملكة ودول الخليج والعالم العربي.
وقال شي جين بينغ، في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، إن زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.
وأضاف أن "الصين تبقى أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وأكبر مستورد لمنتجاته"، مشيرا إلى أن السعودية حققت نتائج إيجابية للتنويع الاقتصادي والاجتماعي.
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
الرئيس الصيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين
أمس, 14:10 GMT
وأكد أن "القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تكريس الصداقة التاريخية بين الصين وبين الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والسعودية"، مشدداً على أن هذه القمم "ستفتح عصراً جديداً للعلاقات بين الصين وبين العالم العربي ودول الخليج العربية والسعودية".
ووصف الرئيس الصيني، بلاده بـ"الصديق المخلص" و"الشريك الاستراتيجي" للسعودية، مضيفاً أن "الجانبين يحترمان السيادة والطريق التنموي والتاريخ والتقاليد الثقافية للجانب الآخر".
واعتبر أن "التعاون العملي بين بكين والرياض شهد تطوراً سريعاً وقوياً، إذ بدأ تنفيذ المشاريع المهمة بالتوالي التي تشمل مصفاة ينبع ومشروع إنتاج الإيثيلين في بلدية قولي ومنطقة (جازان - الصين) للتجمعات الصناعية والبنية التحتية لمرافق مشروع البحر الأحمر، والجيل الخامس للاتصالات والتعاون في استكشاف القمر".
واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق اليوم، الرئيس الصيني شي جين بينغ في الديوان الملكي السعودي.
وكان الرئيس الصيني قد وصل، أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.
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