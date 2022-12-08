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https://sputnikarabic.ae/20221208/السعودية-تعلن-عن-تنظيم-إكسبو-الحج-في-جدة-مطلع-يناير-المقبل-1070998792.html
السعودية تعلن عن تنظيم "إكسبو الحج" في جدة مطلع يناير المقبل
السعودية تعلن عن تنظيم "إكسبو الحج" في جدة مطلع يناير المقبل
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها ستقيم "إكسبو الحج 2023" مطلع شهر يناير من العام المقبل، في محافظة جدة. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T16:42+0000
2022-12-08T16:42+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ووفق بيان نشرته جريدة عكاظ، قالت الوزارة إنها تستهدف منه "استعراض الخدمات والحلول المبتكرة لتسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر".وأكدت أن المؤتمر والمعرض يستهدف كذلك "رفع جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، وجمع صنّاع القرار، وروّاد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين تحت سقف واحد، لبحث وتنفيذ مجموعة من الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة".وقال البيان إن المؤتمر سيشهد "تقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية، واستحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية وجعلها ذكرى لا تنسى".
https://sputnikarabic.ae/20221014/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تضيف-خدمة-جديدة-إلى-منصة-نسك-1069025044.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلن عن تنظيم "إكسبو الحج" في جدة مطلع يناير المقبل

16:42 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / Christina Assi
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أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها ستقيم "إكسبو الحج 2023" مطلع شهر يناير من العام المقبل، في محافظة جدة.
ووفق بيان نشرته جريدة عكاظ، قالت الوزارة إنها تستهدف منه "استعراض الخدمات والحلول المبتكرة لتسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر".
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
وزارة الحج والعمرة السعودية تضيف خدمة جديدة إلى منصة "نسك"
14 أكتوبر, 13:03 GMT
وأكدت أن المؤتمر والمعرض يستهدف كذلك "رفع جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، وجمع صنّاع القرار، وروّاد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين تحت سقف واحد، لبحث وتنفيذ مجموعة من الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة".
وقال البيان إن المؤتمر سيشهد "تقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية، واستحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية وجعلها ذكرى لا تنسى".
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