https://sputnikarabic.ae/20221208/بايدن-يعلن-أن-بلاده-تسعى-لإطلاق-سراح-أسير-أمريكي-آخر-في-روسيا-1070993923.html
بايدن يعلن أن بلاده تسعى لإطلاق سراح أسير أمريكي آخر في روسيا
بايدن يعلن أن بلاده تسعى لإطلاق سراح أسير أمريكي آخر في روسيا
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها في إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T14:21+0000
2022-12-08T14:21+0000
2022-12-08T14:21+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال بايدن خلال خطابه في البيت الأبيض اليوم الخميس: "أريد أن أشكر الإمارات على المساعدة في تسهيل عودة بريتني".وذكر بايدن أن "المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تبادل الأسرى كانت دقيقة ومكثفة، ومحاولات الإفراج عن لاعبة كرة السلة بريتني غرينير المدانة في الاتحاد الروسي لم تتوقف".ووفقًا للرئيس الأمريكي، ستكون غرينر في منزلها وستجتمع بعائلتها خلال 24 ساعة.كما أعلن بايدن أن الولايات المتحدة لم تنس الأمريكي بول ويلان، و الذي لا يزال في روسيا.كما ناشد بايدن السلطات الروسية الاهتمام بصحة ويلان، وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل التفاوض من أجل إطلاق سراحه.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.وجاء في بيان الوزارة: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكي بريتني غراينير، اللذان كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في مطار أبو ظبي".
https://sputnikarabic.ae/20221122/الأمم-المتحدة-ينبغي-التحقيق-في-التقارير-المتعلقة-بقتل-أسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا-1070444456.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/بايدن-يوصي-بمواصلة-التفاوض-مع-روسيا-للإفراج-عن-سجينين-أمريكيين-1068623311.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
بايدن يعلن أن بلاده تسعى لإطلاق سراح أسير أمريكي آخر في روسيا
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها في إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير.
وقال بايدن خلال خطابه في البيت الأبيض اليوم الخميس: "أريد أن أشكر الإمارات على المساعدة في تسهيل عودة بريتني".
وأشار بايدن إلى أنها (غرينير) هبطت تحديدا في الإمارات من أجل عودتها مرة أخرى إلى الوطن.
وذكر بايدن أن "المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تبادل الأسرى كانت دقيقة ومكثفة، ومحاولات الإفراج عن لاعبة كرة السلة بريتني غرينير المدانة في الاتحاد الروسي لم تتوقف".
لم ننس بريتني أبدا، هذا يوم نعمل من أجله منذ فترة طويلة، لم نتوقف أبدا عن السعي لإطلاق سراحها، لقد تطلب الأمر مفاوضات صارمة ومكثفة.
ووفقًا للرئيس الأمريكي، ستكون غرينر في منزلها وستجتمع بعائلتها خلال 24 ساعة.
كما أعلن بايدن أن الولايات المتحدة لم تنس الأمريكي بول ويلان، و الذي لا يزال في روسيا.
لم ننس بول ويلان الذي لا يزال مسجونًا في روسيا.
كما ناشد بايدن السلطات الروسية الاهتمام بصحة ويلان، وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل التفاوض من أجل إطلاق سراحه.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.
وجاء في بيان الوزارة
: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكي بريتني غراينير، اللذان كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في مطار أبو ظبي".