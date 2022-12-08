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https://sputnikarabic.ae/20221208/زيلينسكي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-العام-المقبل-1070966051.html
زيلينسكي: الصراع الأوكراني سينتهي العام المقبل
زيلينسكي: الصراع الأوكراني سينتهي العام المقبل
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي في العام المقبل. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T02:23+0000
2022-12-08T02:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو مسجل مسبقا إلى حفل تصنيف بوليتيكو 28 السنوي: "أعتقد أن الأوكرانيين سيكونون الأكثر نفوذا في العام المقبل أيضا، ولكن بالفعل في وقت السلم".ويوم الأربعاء، صنفت صحيفة بوليتيكو زيلينسكي كأقوى شخص في أوروبا خلال الحفل.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/المستشار-الألماني-يقول-إن-تهديد-روسيا-النووي-انخفض-بفضل-الضغط-الدولي-1070965431.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: الصراع الأوكراني سينتهي العام المقبل

02:23 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي في العام المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو مسجل مسبقا إلى حفل تصنيف بوليتيكو 28 السنوي: "أعتقد أن الأوكرانيين سيكونون الأكثر نفوذا في العام المقبل أيضا، ولكن بالفعل في وقت السلم".
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
المستشار الألماني: خطر استخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني انخفض بفضل الضغط الدولي
00:30 GMT
ويوم الأربعاء، صنفت صحيفة بوليتيكو زيلينسكي كأقوى شخص في أوروبا خلال الحفل.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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