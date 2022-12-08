https://sputnikarabic.ae/20221208/صحيفة-عبرية-إسرائيل-تحجب-تأشيرات-دخول-لمسؤولين-أمميين-متهمين-بالانحياز-للفلسطينيين-1070976814.html

صحيفة عبرية: إسرائيل تحجب تأشيرات دخول لمسؤولين أمميين متهمين بالانحياز للفلسطينيين

صحيفة عبرية: إسرائيل تحجب تأشيرات دخول لمسؤولين أمميين متهمين بالانحياز للفلسطينيين

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن حجب وزارة الخارجية الإسرائيلية تأشيرات دخول لمسؤولين أمميين متهمين بالانحياز للفلسطينيين. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T10:37+0000

2022-12-08T10:37+0000

2022-12-08T10:37+0000

العالم العربي

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الأربعاء، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية جمدت إصدار تصاريح دخول لمسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بدعوى أن تقارير الوكالة "مشوهة" بشكل منهجي ومنحازة للفلسطينيين.وزعمت الصحيفة العبرية أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقللون دوما من عدد القتلى الإسرائيليين للهجمات الفلسطينية ويفشلون في تصنيف مثل هذه الهجمات وفقا لذلك، مقارنة بتوجيه اللوم للسلطات الإسرائيلية أثناء الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي نفسه والمسلحين الفلسطينيين.ورأت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن موظفي الوكالة الأممية يقدمون، بشكل أسبوعي، تقارير واضحة ضد إسرائيل، موضحة أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، يقود معركة مستمرة ضد الوكالة الأممية ويطالبها بإدراج هجمات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ضد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس ضمن تقاريرها.ولفتت الصحيفة إلى أن الدبلوماسي الإسرائيلي قد ناقش هذا الأمر أكثر من مرة مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بدعوى أن الوكالة الأممية فشلت في ذكر ضحايا المستوطنين في تقاريرها.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "الشهداء الثلاثة هم: صدقي صديق زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (29 عاما)، وطارق فوزي الدمج من مخيم جنين (29 عاما)، وعطا ياسين محمود الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاما)".وأضافت أنه "بارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة".وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة جنين، إضرابا شاملا "حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.

https://sputnikarabic.ae/20221201/حماس-المقاومة-ستجد-الطريقة-المناسبة-للرد-على-جريمة-قتل-إثنين-من-المقاومين-في-جنين-1070722617.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم