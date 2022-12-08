https://sputnikarabic.ae/20221208/موسكو-الناتو-كان-على-علم-بالاستعدادات-للهجمات-الأوكرانية-على-المطارات-العسكرية-الروسية-1070970418.html

موسكو: الناتو كان على علم بالاستعدادات الأوكرانية لمهاجمة المطارات الروسية

موسكو: الناتو كان على علم بالاستعدادات الأوكرانية لمهاجمة المطارات الروسية

صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، بأن "الناتو" كان على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T07:55+0000

2022-12-08T07:55+0000

2022-12-08T08:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

قصف

أخبار أوكرانيا

الناتو

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وقال غافريلوف، متحدثًا في الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني، اليوم الخميس "كان حلف الناتو على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية. وقد رددنا عليها على الفور بضربة مكثفة ضد نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة في أوكرانيا. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا سيحدث في كل مرة إذا استمرت أعمال الإرهاب الأوكراني".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة أربعة آخرين في أحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.وجاء في بيان الوزارة: "في صباح الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول، قام نظام كييف، بهدف تعطيل طائرات روسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" في مقاطعة ساراتوف، مستخدما طائرات مسيرة سوفياتية الصنع". وأضاف أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية اعترضت عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية، التي حلقت على ارتفاعات منخفضة، ما أدى لسقوط حطام المسيرات وحدوث انفجار على أراضي المطارين الروسيين، الشيء الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين من القسم التقني وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك تعرض هيكلا طائرتين لإصابات طفيفة".

https://sputnikarabic.ae/20221205/وسائل-الدفاع-الجوي-تعترض-طائرات-مسيرة-أوكرانية-حاولت-قصف-مطارين-روسيين-1070881387.html

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