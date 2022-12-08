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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/موسكو-الناتو-كان-على-علم-بالاستعدادات-للهجمات-الأوكرانية-على-المطارات-العسكرية-الروسية-1070970418.html
موسكو: الناتو كان على علم بالاستعدادات الأوكرانية لمهاجمة المطارات الروسية
موسكو: الناتو كان على علم بالاستعدادات الأوكرانية لمهاجمة المطارات الروسية
صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، بأن "الناتو" كان على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T07:55+0000
2022-12-08T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقال غافريلوف، متحدثًا في الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني، اليوم الخميس "كان حلف الناتو على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية. وقد رددنا عليها على الفور بضربة مكثفة ضد نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة في أوكرانيا. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا سيحدث في كل مرة إذا استمرت أعمال الإرهاب الأوكراني".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة أربعة آخرين في أحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.وجاء في بيان الوزارة: "في صباح الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول، قام نظام كييف، بهدف تعطيل طائرات روسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" في مقاطعة ساراتوف، مستخدما طائرات مسيرة سوفياتية الصنع". وأضاف أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية اعترضت عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية، التي حلقت على ارتفاعات منخفضة، ما أدى لسقوط حطام المسيرات وحدوث انفجار على أراضي المطارين الروسيين، الشيء الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين من القسم التقني وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك تعرض هيكلا طائرتين لإصابات طفيفة".
https://sputnikarabic.ae/20221205/وسائل-الدفاع-الجوي-تعترض-طائرات-مسيرة-أوكرانية-حاولت-قصف-مطارين-روسيين-1070881387.html
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روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا, الناتو

موسكو: الناتو كان على علم بالاستعدادات الأوكرانية لمهاجمة المطارات الروسية

07:55 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 08.12.2022)
© AP Photo / Dimitri Messinis أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب.
أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Dimitri Messinis
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صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، بأن "الناتو" كان على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية.
وقال غافريلوف، متحدثًا في الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني، اليوم الخميس "كان حلف الناتو على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية. وقد رددنا عليها على الفور بضربة مكثفة ضد نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة في أوكرانيا. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا سيحدث في كل مرة إذا استمرت أعمال الإرهاب الأوكراني".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة أربعة آخرين في أحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 عسكريين روس في أحد المطارات نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية
5 ديسمبر, 20:07 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "في صباح الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول، قام نظام كييف، بهدف تعطيل طائرات روسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" في مقاطعة ساراتوف، مستخدما طائرات مسيرة سوفياتية الصنع".
وأضاف أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية اعترضت عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية، التي حلقت على ارتفاعات منخفضة، ما أدى لسقوط حطام المسيرات وحدوث انفجار على أراضي المطارين الروسيين، الشيء الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين من القسم التقني وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك تعرض هيكلا طائرتين لإصابات طفيفة".
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