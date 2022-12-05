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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/وسائل-الدفاع-الجوي-تعترض-طائرات-مسيرة-أوكرانية-حاولت-قصف-مطارين-روسيين-1070881387.html
وسائل الدفاع الجوي تعترض طائرات مسيرة أوكرانية حاولت قصف مطارين روسيين
وسائل الدفاع الجوي تعترض طائرات مسيرة أوكرانية حاولت قصف مطارين روسيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، اعتراض وسائل الدفاع الجوي عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية التي أطلقها نظام كييف ضد مطارين في مقاطعتي ريازان... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T17:11+0000
2022-12-05T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في صباح الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر، قام نظام كييف، بهدف تعطيل الطائرات الروسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" في مقاطعة ساراتوف، باستخدام طائرات مسيرة سوفيتية الصنع".ووفقا للبيان، فقد قامت وسائل الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية باعتراض المسيرات الأوكرانية، التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-25--1070695623.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

وسائل الدفاع الجوي تعترض طائرات مسيرة أوكرانية حاولت قصف مطارين روسيين

17:11 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 17:13 GMT 05.12.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، اعتراض وسائل الدفاع الجوي عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية التي أطلقها نظام كييف ضد مطارين في مقاطعتي ريازان وساراتوف الروسيتين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في صباح الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر، قام نظام كييف، بهدف تعطيل الطائرات الروسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" في مقاطعة ساراتوف، باستخدام طائرات مسيرة سوفيتية الصنع".
ووفقا للبيان، فقد قامت وسائل الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية باعتراض المسيرات الأوكرانية، التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
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30 نوفمبر, 11:28 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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