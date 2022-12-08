https://sputnikarabic.ae/20221208/ميزانية-الدفاع-الأمريكية-لعام-2023-تخصص-6-مليارات-دولار-لردع-روسيا-في-أوروبا-1071000933.html
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 تخصص 6 مليارات دولار "لردع روسيا في أوروبا"
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 تخصص 6 مليارات دولار "لردع روسيا في أوروبا"
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس ميزانية الدفاع لعام 2023 بنحو 850 مليار دولار، بحسب نتائج التصويت. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T19:08+0000
2022-12-08T19:08+0000
2022-12-08T19:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وينظر مجلس الشيوخ في وثيقة الميزانية، وكما هو متوقع سيحدث ذلك قبل نهاية العام.وتوفر ميزانية الدفاع إنفاقًا قياسيًا قدره 847.3 مليار دولار، مقارنة بنظيرتها العام الماضي البالغة 778 مليار دولار.كماك شفت بنود الميزانية عن توفير ستة مليارات دولار لاحتواء روسيا في أوروبا، وضرورة تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.بالإضافة إلى ذلك، تشير الميزانية إلى فرض حظر دائم على تبادل المعلومات بشأن أنظمة الدفاع الصاروخي مع روسيا، وتشمل الميزانية أيضًا 10 مليارات دولار كمساعدات لتايوان و 800 مليون دولار لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/بولتون-يعتبر-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-روسيا-بالاستسلام-الأمريكي-1070999976.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 تخصص 6 مليارات دولار "لردع روسيا في أوروبا"
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أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس ميزانية الدفاع لعام 2023 بنحو 850 مليار دولار، بحسب نتائج التصويت.
وينظر مجلس الشيوخ في وثيقة الميزانية، وكما هو متوقع سيحدث ذلك قبل نهاية العام.
وتوفر ميزانية الدفاع إنفاقًا قياسيًا قدره 847.3 مليار دولار، مقارنة بنظيرتها العام الماضي البالغة 778 مليار دولار.
وتحتوي ميزانية الدفاع على بند مفاده أن واشنطن ستسعى إلى استبعاد روسيا من عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين.
كماك شفت بنود الميزانية عن توفير ستة مليارات دولار لاحتواء روسيا في أوروبا، وضرورة تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
كما تحتوي الميزانية على مبادرة لفرض عقوبات على المشاركة في معاملات الذهب والعملات الأجنبية مع روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الميزانية إلى فرض حظر دائم على تبادل المعلومات بشأن أنظمة الدفاع الصاروخي مع روسيا، وتشمل الميزانية أيضًا 10 مليارات دولار كمساعدات لتايوان
و 800 مليون دولار لأوكرانيا.