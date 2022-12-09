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https://sputnikarabic.ae/20221209/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الكندي-في-موسكو-1071028081.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير الكندي في موسكو
الخارجية الروسية تستدعي السفير الكندي في موسكو
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على عدد من الوزارات والإدارات واللجان الروسية. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T15:05+0000
2022-12-09T15:05+0000
روسيا
أخبار كندا
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وتشمل العقوبات، بحسب السلطات الكندية "وزارة الداخلية الروسية، واللجنة المركزية للانتخابات، ودائرة السجون الاتحادية، ولجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ووزارة العدل، بالإضافة للوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات".من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير كندا في موسكو، أليسون لوكلير، رداً على استدعاء وزارة الخارجية الكندية غير المبرر للسفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف.هذا، وتشارك كندا على الدوام في حملة العقوبات الغربية على روسيا، ودخلت العلاقات بين روسيا وكندا في أسوأ مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة.
https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-يصنف-تحديد-سقف-أسعار-النفط-كقرار-ضار-بالسوق-العالمية-1071021450.html
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روسيا, أخبار كندا
روسيا, أخبار كندا

الخارجية الروسية تستدعي السفير الكندي في موسكو

15:05 GMT 09.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على عدد من الوزارات والإدارات واللجان الروسية.
وتشمل العقوبات، بحسب السلطات الكندية "وزارة الداخلية الروسية، واللجنة المركزية للانتخابات، ودائرة السجون الاتحادية، ولجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ووزارة العدل، بالإضافة للوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات".
كما وطالت العقوبات الكندية المفروضة 33 شخصاً روسيا.
من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير كندا في موسكو، أليسون لوكلير، رداً على استدعاء وزارة الخارجية الكندية غير المبرر للسفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف.
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
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13:43 GMT
في أجواء المشاعر المعادية لروسيا، التي تثيرها السلطات الرسمية الكندية، فإن مثل هذه الممارسات التي تمليها أوضاع سياسية داخلية بحتة، سواء من خلال الحديث عن "قيم غير تقليدية"، أو ترويج أوتاوا لروايات تاريخية زائفة، تعتبر شيئاً يتجاوز الأعراف الدبلوماسية.
هذا، وتشارك كندا على الدوام في حملة العقوبات الغربية على روسيا، ودخلت العلاقات بين روسيا وكندا في أسوأ مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة.
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