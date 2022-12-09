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الرئيس الصيني: انعقاد القمة العربية الصينية "حدث مفصلي"
https://sputnikarabic.ae/20221209/انعقاد-القمة-العربية-الصينية-للتعاون-والتنمية-بحضور-الرئيس-الصيني-1071020718.html
الرئيس الصيني: انعقاد القمة العربية الصينية "حدث مفصلي"
الرئيس الصيني: انعقاد القمة العربية الصينية "حدث مفصلي"
عقدت القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وولي العهد السعودي وقادة المنطقة. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T13:26+0000
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العالم العربي
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وقال الرئيس الصيني، إن القمة الصينية العربية ستقود إلى مستقبل أكثر إشراقا، وأن بلاده تسعى إلى تعاون شامل من أجل تعزيز المصالح المشتركة الصينية العربية.
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العالم العربي
العالم العربي

الرئيس الصيني: انعقاد القمة العربية الصينية "حدث مفصلي"

13:26 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 09.12.2022)
© AFP 2022 / ROLEX DELA PENAولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، في الرياض
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / ROLEX DELA PENA
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يتبع
عقدت القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وولي العهد السعودي وقادة المنطقة.
وقال الرئيس الصيني، إن القمة الصينية العربية ستقود إلى مستقبل أكثر إشراقا، وأن بلاده تسعى إلى تعاون شامل من أجل تعزيز المصالح المشتركة الصينية العربية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه13:01 GMT
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