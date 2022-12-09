https://sputnikarabic.ae/20221209/انعقاد-القمة-العربية-الصينية-للتعاون-والتنمية-بحضور-الرئيس-الصيني-1071020718.html
الرئيس الصيني: انعقاد القمة العربية الصينية "حدث مفصلي"
الرئيس الصيني: انعقاد القمة العربية الصينية "حدث مفصلي"
عقدت القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وولي العهد السعودي وقادة المنطقة. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T13:26+0000
2022-12-09T13:26+0000
2022-12-09T13:30+0000
العالم العربي
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وقال الرئيس الصيني، إن القمة الصينية العربية ستقود إلى مستقبل أكثر إشراقا، وأن بلاده تسعى إلى تعاون شامل من أجل تعزيز المصالح المشتركة الصينية العربية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الرئيس الصيني: انعقاد القمة العربية الصينية "حدث مفصلي"
13:26 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
عقدت القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وولي العهد السعودي وقادة المنطقة.
وقال الرئيس الصيني، إن القمة الصينية العربية ستقود إلى مستقبل أكثر إشراقا، وأن بلاده تسعى إلى تعاون شامل من أجل تعزيز المصالح المشتركة الصينية العربية.