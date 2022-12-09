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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/رسميا-نيمار-يحقق-رقم-بيليه-التاريخي-مع-البرازيل-1071034253.html
رسميا... نيمار يحقق رقم بيليه التاريخي مع البرازيل
رسميا... نيمار يحقق رقم بيليه التاريخي مع البرازيل
استطاع نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أن يحقق الرقم القياسي ‏الذي سجله مواطنه، أسطورة كرة القدم، بيليه، 77 هدفا مع منتخب ‏البرازيل، اليوم الجمعة،... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T17:40+0000
2022-12-09T17:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وسدد المهاجم البرازيلي هدفه في شباك المنتخب الكرواتي من مدى قريب في الوقت الإضافي، ليضع البرازيل في المقدمة، ويطابق رقم بيليه في الأهداف، التي سجلها بين عامي 1957 و1971.وسجل نيمار، البالغ من العمر 30 عاما 77 هدفا في 124 مباراة مع منتخب البرازيل، فيما وجاءت أهداف بيليه القياسية مع المنتخب الوطني في 92 مباراة.ويحتل رونالدو، الفائز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، المركز الثالث في القائمة، برصيد 62 هدفا في 98 مباراة.يشار إلى أن بيليه ما زال يتلقى العلاج بأحد مستشفيات في البرازيل من عدوى الجهاز التنفسي، التي تفاقمت لديه بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.وذكر أحدث تقرير طبي أن بيليه، الذي خضع لعملية جراحية في العام الماضي لإزالة ورم في القولون، أنه في حالة جيدة.ولعب نيمار دي سيلفا لأول مرة مع البرازيل عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما في عام 2010، وهو يحاول الفوز بأول لقب كبير له مع المنتخب الوطني، بينما فاز بيليه بثلاث بطولات لكأس العالم، بما في ذلك عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في بطولة 1958، كما أنه ساعد البرازيل في الفوز بكأس العالم عامي 1962 و1970.
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

رسميا... نيمار يحقق رقم بيليه التاريخي مع البرازيل

17:40 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 17:41 GMT 09.12.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZنيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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استطاع نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أن يحقق الرقم القياسي ‏الذي سجله مواطنه، أسطورة كرة القدم، بيليه، 77 هدفا مع منتخب ‏البرازيل، اليوم الجمعة، وذلك في مباراته ضد المنتخب الكرواتي.
وسدد المهاجم البرازيلي هدفه في شباك المنتخب الكرواتي من مدى قريب في الوقت الإضافي، ليضع البرازيل في المقدمة، ويطابق رقم بيليه في الأهداف، التي سجلها بين عامي 1957 و1971.
وسجل نيمار، البالغ من العمر 30 عاما 77 هدفا في 124 مباراة مع منتخب البرازيل، فيما وجاءت أهداف بيليه القياسية مع المنتخب الوطني في 92 مباراة.
ويحتل رونالدو، الفائز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، المركز الثالث في القائمة، برصيد 62 هدفا في 98 مباراة.
نيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
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يشار إلى أن بيليه ما زال يتلقى العلاج بأحد مستشفيات في البرازيل من عدوى الجهاز التنفسي، التي تفاقمت لديه بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
وذكر أحدث تقرير طبي أن بيليه، الذي خضع لعملية جراحية في العام الماضي لإزالة ورم في القولون، أنه في حالة جيدة.
ولعب نيمار دي سيلفا لأول مرة مع البرازيل عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما في عام 2010، وهو يحاول الفوز بأول لقب كبير له مع المنتخب الوطني، بينما فاز بيليه بثلاث بطولات لكأس العالم، بما في ذلك عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في بطولة 1958، كما أنه ساعد البرازيل في الفوز بكأس العالم عامي 1962 و1970.
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