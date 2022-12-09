https://sputnikarabic.ae/20221209/روسيا-تمنع-200-مواطن-كندي-من-دخول-أراضيها-من-بينهم-مسؤولون-رفيعو-المستوى-1071036547.html
روسيا تمنع 200 مواطن كندي من دخول أراضيها من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى
روسيا تمنع 200 مواطن كندي من دخول أراضيها من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 200 مواطن كندي، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T19:57+0000
2022-12-09T19:57+0000
2022-12-09T19:57+0000
روسيا
أخبار كندا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "ردا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد مسؤولين روس وعسكريين وقضاة وموظفي هيئات إنفاذ القانون ونشطاء مجتمع، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، تقرر منع دخول 200 مواطن كندي إلى البلاد".وأعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على عدد من الوزارات والإدارات واللجان الروسية.وتشمل العقوبات، بحسب السلطات الكندية "وزارة الداخلية الروسية، واللجنة المركزية للانتخابات، ودائرة السجون الاتحادية، ولجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ووزارة العدل، بالإضافة للوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات".كما وطالت العقوبات الكندية المفروضة 33 شخصاً روسيا.من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير كندا في موسكو، أليسون لوكلير، رداً على استدعاء وزارة الخارجية الكندية غير المبرر للسفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف.
https://sputnikarabic.ae/20221122/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-كيانات-بيلاروسية-1070436640.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار كندا
روسيا تمنع 200 مواطن كندي من دخول أراضيها من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 200 مواطن كندي، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "ردا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد مسؤولين روس وعسكريين وقضاة وموظفي هيئات إنفاذ القانون ونشطاء مجتمع، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، تقرر منع دخول 200 مواطن كندي إلى البلاد".
من بين هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى، وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، وموظفو هيئات إنفاذ القانون، وخبراء، فضلاً عن نشطاء من العديد من الهياكل والمنظمات التي تخدم بشكل مباشر نهج رهاب الروس في نظام رئيس الوزراء جاستين ترودو.
وأعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على عدد من الوزارات والإدارات واللجان الروسية.
وتشمل العقوبات، بحسب السلطات الكندية "وزارة الداخلية الروسية، واللجنة المركزية للانتخابات، ودائرة السجون الاتحادية، ولجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ووزارة العدل، بالإضافة للوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات".
كما وطالت العقوبات الكندية المفروضة 33 شخصاً روسيا.
من جانب آخر، استدعت
وزارة الخارجية الروسية سفير كندا في موسكو، أليسون لوكلير، رداً على استدعاء وزارة الخارجية الكندية غير المبرر للسفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف.