https://sputnikarabic.ae/20221210/إعلام-إسرائيل-ترسل-مساعدات-إنسانية-جديدة-إلى-أوكرانيا-1071068800.html
إعلام: إسرائيل ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا
إعلام: إسرائيل ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن تقديم إسرائيل مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T21:33+0000
2022-12-10T21:33+0000
2022-12-10T21:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم السبت، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.وأفادت الصحيفة بأن مايكل برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات التزام أخلاقي.وذكرت الصحيفة أن إسرائيل سترسل حوالي 20 مولد كهربائي إلى كييف من أجل المساعدة في الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية في أوكرانيا، وأن تل أبيب ستعمل على مساعدة الأوكرانيين في التعامل مع مشاكل الكهرباء.وفي الثاني من الشهر الجاري، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن مدير المشتريات بالوزارة سيقوم بتسليم سيارة إسعاف واقية من الرصاص لاستخدامها من قبل قوات الإنقاذ الأوكرانية.وأوضحت الوزارة أن هذه السيارة هي الأولى من بين 4 سيارات إسعاف من المفترض أن تسلمها وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، كجزء من المساعدة التي تقدمها إسرائيل إلى أوكرانيا.وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس قبل الماضي، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار أوكرانيا
إعلام: إسرائيل ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن تقديم إسرائيل مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم السبت، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.
وأفادت الصحيفة بأن مايكل برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات
التزام أخلاقي.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل سترسل حوالي 20 مولد كهربائي إلى كييف من أجل المساعدة في الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية في أوكرانيا، وأن تل أبيب ستعمل على مساعدة الأوكرانيين في التعامل مع مشاكل الكهرباء.
وفي الثاني من الشهر الجاري، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن مدير المشتريات بالوزارة سيقوم بتسليم سيارة إسعاف واقية من الرصاص لاستخدامها من قبل قوات الإنقاذ الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة أن هذه السيارة هي الأولى من بين 4 سيارات إسعاف من المفترض أن تسلمها وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، كجزء من المساعدة التي تقدمها إسرائيل إلى أوكرانيا.
وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات
الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس
"، الخميس قبل الماضي، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".
وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.