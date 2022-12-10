https://sputnikarabic.ae/20221210/المجلس-الأوروبي-يقدم-مساعدات-مالية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-18-مليار-يورو-1071058604.html
المجلس الأوروبي يقدم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو
المجلس الأوروبي يقدم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق حول حزمة تشريعية لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو طوال عام 2023. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T16:20+0000
2022-12-10T16:20+0000
2022-12-10T16:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المجلس الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: "توصل المجلس إلى اتفاق حول حزمة تشريعية ستمكّن الاتحاد الأوروبي من مساعدة أوكرانيا ماليًا طوال عام 2023 بمبلغ قيمته 18 مليار يورو".وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد يوم الخميس الماضي، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي وأظهرت افتقاره إلى القدرات "الحاسمة" للحماية من "التهديدات" على حدوده.وعلق جوزيب بوريل على الأزمة الأوكرانية في مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه (العملية العسكرية) في أوكرانيا كانت بمثابة إيقاظ قاسي للكثيرين منا. نحن ندرك أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".وقال بوريل: "ندرك أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الهامة، ونفتقر إلى القدرات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات. إننا نواجه تهديدات حقيقية بالقرب منا ومن المحتمل أن تزداد سوءا".
https://sputnikarabic.ae/20221208/إعلام-حزمة-مساعدات-عسكرية-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1071003975.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المجلس الأوروبي يقدم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو
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أعلن المجلس الأوروبي، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق حول حزمة تشريعية لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو طوال عام 2023.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المجلس الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: "توصل المجلس إلى اتفاق حول حزمة تشريعية ستمكّن الاتحاد الأوروبي من مساعدة أوكرانيا ماليًا طوال عام 2023 بمبلغ قيمته 18 مليار يورو".
المقترح تم إقراره من قبل المجلس اليوم من خلال إجراء خطي، وسيتم تقديمه إلى البرلمان الأوروبي لاعتماده المحتمل الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد يوم الخميس الماضي، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي وأظهرت افتقاره إلى القدرات "الحاسمة" للحماية من "التهديدات" على حدوده.
وعلق جوزيب بوريل على الأزمة الأوكرانية في مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه (العملية العسكرية) في أوكرانيا كانت بمثابة إيقاظ قاسي للكثيرين منا. نحن ندرك أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".
وقال بوريل:
"ندرك أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الهامة، ونفتقر إلى القدرات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات. إننا نواجه تهديدات حقيقية بالقرب منا ومن المحتمل أن تزداد سوءا".