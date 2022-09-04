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https://sputnikarabic.ae/20220904/هل-تنطلق-في-2035؟-معلومات-عن-المقاتلة-اليابانية-إف--إكس-1067259950.html
هل تنطلق في 2035؟... معلومات عن المقاتلة اليابانية "إف – إكس"؟
هل تنطلق في 2035؟... معلومات عن المقاتلة اليابانية "إف – إكس"؟
تسعى اليابان لامتلاك طائرة هيمنة جوية محلية الصنع تنضم إلى قواتها الجوية خلال العقد المقبل، وتحاول تحقيق هدفها بالتعاون مع شركاء أوروبيين ودعم من الولايات... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:40+0000
2022-09-04T11:41+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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تمثل "إف – إكس" طائرة المستقبل بالنسبة لطوكيو، وتطورها شركة "ميتسوبيشي" اليابانية ضمن برنامج تتجاوز تكلفته المبدئية 10 مليارات دولار، وفقا لشبكة "إن إتش كيه" اليابانية، وهي طائرة بمقعد واحد.وبينما تقدم شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية دعما فنيا لبرنامج الطائرة وتشارك بريطانيا في تطوير محركها، فإن وزارة الدفاع اليابانية تدرس التعاون مع خبراء إيطاليين للمشاركة في البرنامج.ما هي مواصفات الطائرة اليابانية "إف – إكس"؟رغم أن الطائرة لا تزال في مرحلة التطوير، فإن طوكيو تخطط لجعلها مقاتلة هيمنة جوية تنتمي للجيل الخامس أو السادس من المقاتلات الحربية، حسبما يقول تقرير لموقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.وأورد الموقع المواصفات الفنية للطائرة بأرقام تقريبية تشمل:وتحاول اليابان إنجاح مشروع الطائرة وبدء تشغيلها في 2035 لتصبح أول مقاتلة من الجيل الخامس يتم تطويرها في اليابان.ما هي المهام المقررة للطائرة؟يعمل المشاركون في برنامج الطائرة "إف – إكس" على إنتاج طائرة حربية متعددة المهام يمكنها خوض معارك جوية مع طائرات معادية من ذات الجيل باستخدام المدافع الرشاشة والصواريخ، إضافة إلى المهام التي تتطلب سرعة فائقة مع إمكانية الوصول إلى ارتفاعات كبيرة في وقت قياسي لتلبية احتياجات الطائرات الاعتراضية وتشمل:ويضاف إلى ذلك مهام أخرى تتطلب امتلاكها تقنيات متطورة مثل عمليات البحث والإنقاذ وجمع المعلومات.ما هو التسليح المفترض للطائرة "إف – إكس"؟من المفترض أن يتم تسليح الطائرة بمدفع رشاش داخلي وصواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" وصواريخ مضادة للسفن وأنواع أخرى من القنابل، إضافة إلى نظام دفاعي ليزري لتشتيت القذائف المعادية.ومن المقرر أن تمتلك الطائرة "إف – إكس" عدد 12 نقطة تعليق خارجية تمكنها من امتلاك حمولة أسلحة أكبر.هل تنطلق الطائرة "إف - إكس" في 2035؟تخطط اليابان لامتلاك طائرة حربية متطورة تدخل الخدمة في 2035، لكن تطوير الطائرة ربما يفشل وربما يصبح غير مجد من ناحية التكلفة مقارنة بطائرات أخرى، مثلما حدث مع العديد من برامج التسليح الأمريكية، التي يتوقف بعضها بسبب مشاكل فنية أو يتم استئنافها بتكاليف باهظة كما يحدث مع برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية.ما هي قدرات القوات الجوية اليابانية الحالية؟تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن القوات الجوية اليابانية تصنف في المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.ويصل عدد طائرات القوات الجوية اليابانية إلى ألف و449 طائرة حربية، تضم 217 مقاتلة وطائرة اعتراضية و554 مروحية بينها 119 مروحية هجومية، إضافة إلى أنواع أخرى من الطائرات.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

هل تنطلق في 2035؟... معلومات عن المقاتلة اليابانية "إف – إكس"؟

11:40 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 11:41 GMT 04.09.2022)
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIطائرة حربية تابعة للقوات الجوية اليابانية - الطائرة "إف - 2" والطائرة "إف - 15"
طائرة حربية تابعة للقوات الجوية اليابانية - الطائرة إف - 2 والطائرة إف - 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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تسعى اليابان لامتلاك طائرة هيمنة جوية محلية الصنع تنضم إلى قواتها الجوية خلال العقد المقبل، وتحاول تحقيق هدفها بالتعاون مع شركاء أوروبيين ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج المقاتلة "إف - إكس".
تمثل "إف – إكس" طائرة المستقبل بالنسبة لطوكيو، وتطورها شركة "ميتسوبيشي" اليابانية ضمن برنامج تتجاوز تكلفته المبدئية 10 مليارات دولار، وفقا لشبكة "إن إتش كيه" اليابانية، وهي طائرة بمقعد واحد.
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وبينما تقدم شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية دعما فنيا لبرنامج الطائرة وتشارك بريطانيا في تطوير محركها، فإن وزارة الدفاع اليابانية تدرس التعاون مع خبراء إيطاليين للمشاركة في البرنامج.

ما هي مواصفات الطائرة اليابانية "إف – إكس"؟

رغم أن الطائرة لا تزال في مرحلة التطوير، فإن طوكيو تخطط لجعلها مقاتلة هيمنة جوية تنتمي للجيل الخامس أو السادس من المقاتلات الحربية، حسبما يقول تقرير لموقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

وأورد الموقع المواصفات الفنية للطائرة بأرقام تقريبية تشمل:

طول الطائرة: 19.8 متر.
المسافة بين طرفي الجناحين: 13.8 متر.
الارتفاع: 5 أمتار.
وزن الطائرة فارغة: 14 طنا.
وزن الإقلاع (بحمولة كاملة من العتاد والوقود والطاقم): 56.2 طن.
وتحاول اليابان إنجاح مشروع الطائرة وبدء تشغيلها في 2035 لتصبح أول مقاتلة من الجيل الخامس يتم تطويرها في اليابان.

ما هي المهام المقررة للطائرة؟

يعمل المشاركون في برنامج الطائرة "إف – إكس" على إنتاج طائرة حربية متعددة المهام يمكنها خوض معارك جوية مع طائرات معادية من ذات الجيل باستخدام المدافع الرشاشة والصواريخ، إضافة إلى المهام التي تتطلب سرعة فائقة مع إمكانية الوصول إلى ارتفاعات كبيرة في وقت قياسي لتلبية احتياجات الطائرات الاعتراضية وتشمل:
سرعة الطائرة: 2350 كم في الساعة.
ارتفاع التحليق: 20 كم.
المدى: 3 آلاف كم.
معدل تغيير ارتفاع الطيران: 13.8 كلم في الدقيقة.
ويضاف إلى ذلك مهام أخرى تتطلب امتلاكها تقنيات متطورة مثل عمليات البحث والإنقاذ وجمع المعلومات.

ما هو التسليح المفترض للطائرة "إف – إكس"؟

من المفترض أن يتم تسليح الطائرة بمدفع رشاش داخلي وصواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" وصواريخ مضادة للسفن وأنواع أخرى من القنابل، إضافة إلى نظام دفاعي ليزري لتشتيت القذائف المعادية.
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ومن المقرر أن تمتلك الطائرة "إف – إكس" عدد 12 نقطة تعليق خارجية تمكنها من امتلاك حمولة أسلحة أكبر.

هل تنطلق الطائرة "إف - إكس" في 2035؟

تخطط اليابان لامتلاك طائرة حربية متطورة تدخل الخدمة في 2035، لكن تطوير الطائرة ربما يفشل وربما يصبح غير مجد من ناحية التكلفة مقارنة بطائرات أخرى، مثلما حدث مع العديد من برامج التسليح الأمريكية، التي يتوقف بعضها بسبب مشاكل فنية أو يتم استئنافها بتكاليف باهظة كما يحدث مع برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية.

ما هي قدرات القوات الجوية اليابانية الحالية؟

تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن القوات الجوية اليابانية تصنف في المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.
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ويصل عدد طائرات القوات الجوية اليابانية إلى ألف و449 طائرة حربية، تضم 217 مقاتلة وطائرة اعتراضية و554 مروحية بينها 119 مروحية هجومية، إضافة إلى أنواع أخرى من الطائرات.
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