https://sputnikarabic.ae/20221210/تويتر-كانت-لديه-النية-لإزالة-حساب-ترامب-من-المنصة-قبل-أشهر-من-أحداث-6-يناير-1071050238.html
"تويتر" كانت لديه النية لإزالة حساب ترامب من المنصة قبل أشهر من أحداث 6 يناير
"تويتر" كانت لديه النية لإزالة حساب ترامب من المنصة قبل أشهر من أحداث 6 يناير
أصدر الصحفي الأمريكي، مات تايبي، أمس الجمعة، الدفعة الثالثة والجديدة مما يسمى "ملفات تويتر"، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي لمنصة التغريدات، إيلون ماسك، والتي... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T13:03+0000
2022-12-10T13:03+0000
2022-12-10T13:03+0000
إيلون ماسك
تويتر
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب تايبي، عبر "تويتر": "سنعرض لكم ما لم يتم الكشف عنه: تآكل المعايير داخل الشركة في شهور التي سبقت 6 يناير، وقرارات كبار المديرين التنفيذيين بانتهاك سياساتهم الخاصة وأكثر من ذلك، على خلفية التفاعل المستمر والموثق"، وفقا لموقع "WION News".ووفقا للسجلات الداخلية التي شاركها مات تايبي، فقد "أنشأ المسؤلون التنفيذيون في "تويتر" في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قناة اتصالات لإجراء مناقشات حول عمليات الإزالة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا سيما تلك التي تنطوي على حسابات "رفيعة المستوى".وتكشف الدفعة الثالثة من "ملفات تويتر" كيف تم إسقاط حساب دونالد ترامب من قبل ما يسمى بـ"المحكمة العليا للاعتدال".وأشارت الوثائق إلى وجود "محكمة الاعتدال العليا" داخل إدارة عمليات السلامة في "تويتر"، والتي تضم عددا أقل من المديرين التنفيذيين ولكن "أكثر قوة".وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الجديد لـ"تويتر"، إيلون ماسك، عن عودة حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "تويتر"، والذي كان تعرض للحظر بعد أحداث 6 يناير، بسبب اتهامه بالتحريض عليها، عقب خسارته للانتخابات الرئاسية 2020.يشار إلى أن "ملفات تويتر" كشفت الأسبوع الماضي، عن اتخاذ منصة التغريدات "خطوات غير عادية" الحجب تقرير صحفي يتناول فساد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، والذي يكشف عن محتويات حاسوبه المحمول.
https://sputnikarabic.ae/20221207/ماسك-يطرد-مستشار-في-تويتر-بسبب-دوره-في-قمع-المعلومات-عن-نجل-بايدن--1070928449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, تويتر, دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك, تويتر, دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"تويتر" كانت لديه النية لإزالة حساب ترامب من المنصة قبل أشهر من أحداث 6 يناير
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أصدر الصحفي الأمريكي، مات تايبي، أمس الجمعة، الدفعة الثالثة والجديدة مما يسمى "ملفات تويتر"، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي لمنصة التغريدات، إيلون ماسك، والتي تكشف هذه المرة عن كواليس إزالة حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أعقاب أحداث 6 يناير/ كانون الثاني 2021، والمعروف بـ"شغب الكابيتول".
وكتب تايبي، عبر "تويتر": "سنعرض لكم ما لم يتم الكشف عنه: تآكل المعايير داخل الشركة في شهور التي سبقت 6 يناير، وقرارات كبار المديرين التنفيذيين بانتهاك سياساتهم الخاصة وأكثر من ذلك، على خلفية التفاعل المستمر والموثق"، وفقا لموقع
"WION News".
وكشف تايبي أنه "في حين أن الجزء الأكبر من النقاش الداخلي الذي أدى إلى حظر ترامب حدث في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير، فقد تم وضع الإطار الفكري لهذه الخطوة في الأشهر السابقة".
ووفقا للسجلات الداخلية التي شاركها مات تايبي، فقد "أنشأ المسؤلون التنفيذيون في "تويتر" في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قناة اتصالات لإجراء مناقشات حول عمليات الإزالة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا سيما تلك التي تنطوي على حسابات "رفيعة المستوى".
وتكشف الدفعة الثالثة من "ملفات تويتر" كيف تم إسقاط حساب دونالد ترامب من قبل ما يسمى بـ"المحكمة العليا للاعتدال".
وأشارت الوثائق إلى وجود "محكمة الاعتدال العليا" داخل إدارة عمليات السلامة في "تويتر"، والتي تضم عددا أقل من المديرين التنفيذيين ولكن "أكثر قوة".
وبحسب ما ورد في المستندات، فقد أصدر هؤلاء المديرون "أحكاما فورية بشأن المحتوى في القضايا المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، والتي استندت على التخمينات والمكالمات الداخلية، وحتى عمليات البحث على "غوغل".
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الجديد لـ"تويتر"، إيلون ماسك، عن عودة حساب الرئيس الأمريكي
، دونالد ترامب، على "تويتر"، والذي كان تعرض للحظر بعد أحداث 6 يناير، بسبب اتهامه بالتحريض عليها، عقب خسارته للانتخابات الرئاسية 2020.
يشار إلى أن "ملفات تويتر" كشفت الأسبوع الماضي، عن اتخاذ منصة التغريدات "خطوات غير عادية
" الحجب تقرير صحفي يتناول فساد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، والذي يكشف عن محتويات حاسوبه المحمول.