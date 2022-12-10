https://sputnikarabic.ae/20221210/جحيم-تحت-الماء-من-يمتلك-الغواصات-النووية-في-العالم-وما-هو-سر-قوتها-المخيفة-1071063378.html

من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟

من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟

تمثل الغواصات أحد أخطر الأسلحة الهجومية في العالم لأن الطوربيدات التي تحملها يمكن أن تشعل جحيما على شواطئ العدو، بينما تستطيع صواريخها إحراق مدن بأكملها. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T19:19+0000

2022-12-10T19:19+0000

2022-12-10T19:19+0000

رصد عسكري

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التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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تستخدم الغواصات أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية حول العالم وتمثل وسيلة الجيوش لتنفيذ هجمات مباغتة على العدو أو الرد بهجمات انتقامية في حال تعرض هذا الجيش لهجوم مباغت على مواقعه البرية.تنقسم الغواصات الحربية إلى قسمين:ورغم امتلاك الكثير من الدول للغواصات العسكرية، إلا أن غالبية ما تملكه تلك الدول هو غواصات ديزل - كهربائية، بينما ينحصر عدد الدول التي تمتلك الغواصات النووية بـ 6 دول فقط، حسبما ذكر موقع "ستاتستا" الأمريكي، في إحصائيات 2022.تشير إحصائيات الموقع إلى أن كل دولة من الدول الـ 6 تمتلك قوة من الغواصات النووية وغواصات الديزل:وتحمل الغواصات النووية صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية يمكن لأحدها أن يحرق مدينة بأكملها، كما يمكن تزويدها بطوربيدات نووية يستطيع أحدها أن يصنع جحيما على شواطئ الأعداء.تمثل الغواصات النووية أحد أضلع ما يعرف بـ "ثالوث الردع النووي" للدول الكبرى، الذي يضم قواعد الصواريخ الأرضية والقاذفات الجوية النووية، وتكون الغواصات أخطر هذه الأضلع بفضل قدرتها العالية على التخفي ومباغتة العدو بوابل من الصواريخ من أقرب نقطة يمكن الوصول إليها.ما هي الدولة التي ستحتل المرتبة الـ 7 عالميا في قوة الغواصات النووية؟ستصبح أستراليا الدولة رقم 7 في العالم التي تمتلك غواصات نووية بفضل الاتفاقية التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذا المجال، وهي الاتفاقية التي تسمح بتزويدها بغواصات نووية متطورة أمريكية الصنع.

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