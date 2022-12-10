https://sputnikarabic.ae/20221210/جحيم-تحت-الماء-من-يمتلك-الغواصات-النووية-في-العالم-وما-هو-سر-قوتها-المخيفة-1071063378.html
من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟
من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟
تمثل الغواصات أحد أخطر الأسلحة الهجومية في العالم لأن الطوربيدات التي تحملها يمكن أن تشعل جحيما على شواطئ العدو، بينما تستطيع صواريخها إحراق مدن بأكملها. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T19:19+0000
2022-12-10T19:19+0000
2022-12-10T19:19+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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تستخدم الغواصات أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية حول العالم وتمثل وسيلة الجيوش لتنفيذ هجمات مباغتة على العدو أو الرد بهجمات انتقامية في حال تعرض هذا الجيش لهجوم مباغت على مواقعه البرية.تنقسم الغواصات الحربية إلى قسمين:ورغم امتلاك الكثير من الدول للغواصات العسكرية، إلا أن غالبية ما تملكه تلك الدول هو غواصات ديزل - كهربائية، بينما ينحصر عدد الدول التي تمتلك الغواصات النووية بـ 6 دول فقط، حسبما ذكر موقع "ستاتستا" الأمريكي، في إحصائيات 2022.تشير إحصائيات الموقع إلى أن كل دولة من الدول الـ 6 تمتلك قوة من الغواصات النووية وغواصات الديزل:وتحمل الغواصات النووية صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية يمكن لأحدها أن يحرق مدينة بأكملها، كما يمكن تزويدها بطوربيدات نووية يستطيع أحدها أن يصنع جحيما على شواطئ الأعداء.تمثل الغواصات النووية أحد أضلع ما يعرف بـ "ثالوث الردع النووي" للدول الكبرى، الذي يضم قواعد الصواريخ الأرضية والقاذفات الجوية النووية، وتكون الغواصات أخطر هذه الأضلع بفضل قدرتها العالية على التخفي ومباغتة العدو بوابل من الصواريخ من أقرب نقطة يمكن الوصول إليها.ما هي الدولة التي ستحتل المرتبة الـ 7 عالميا في قوة الغواصات النووية؟ستصبح أستراليا الدولة رقم 7 في العالم التي تمتلك غواصات نووية بفضل الاتفاقية التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذا المجال، وهي الاتفاقية التي تسمح بتزويدها بغواصات نووية متطورة أمريكية الصنع.
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https://sputnikarabic.ae/20220923/أمريكا-تبدأ-محادثات-لبناء-أول-مجموعة-غواصات-نووية-لصالح-أستراليا-1068161041.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟
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تمثل الغواصات أحد أخطر الأسلحة الهجومية في العالم لأن الطوربيدات التي تحملها يمكن أن تشعل جحيما على شواطئ العدو، بينما تستطيع صواريخها إحراق مدن بأكملها.
تستخدم الغواصات أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية حول العالم وتمثل وسيلة الجيوش لتنفيذ هجمات مباغتة
على العدو أو الرد بهجمات انتقامية في حال تعرض هذا الجيش لهجوم مباغت على مواقعه البرية.
تنقسم الغواصات الحربية إلى قسمين:
غواصات الديزل: هي غواصات تعمل بالديزل وتكون قدرتها في البقاء تحت الماء محدودة لكن محركاتها تكون هادئة بصورة تجعلها أكثر قدرة على التخفي من الغواصات النووية.
الغواصات النووية: تستخدم مفاعلات نووية صغيرة لتشغيل محركاتها ما يمنحها قدرة غير محدود في البقاء تحت الماء، لكن بصمة الصوت الخاصة بها تكون أعلى من غواصات الديزل.
ورغم امتلاك الكثير من الدول للغواصات العسكرية
، إلا أن غالبية ما تملكه تلك الدول هو غواصات ديزل - كهربائية، بينما ينحصر عدد الدول التي تمتلك الغواصات النووية بـ 6 دول فقط، حسبما ذكر
موقع "ستاتستا" الأمريكي، في إحصائيات 2022.
تشير إحصائيات الموقع إلى أن كل دولة من الدول الـ 6 تمتلك قوة من الغواصات النووية وغواصات الديزل:
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 68 غواصة نووية تعتمد عليها في قطع المسافات الطويلة
عبر البحار والمحيطات للوصل إلى قواعدها في قارات أخرى.
روسيا: تمتلك 36 غواصة نووية ذات مدى غير محدود، إضافة إلى 21 غواصة ديزل لها ميزة استراتيجية خلال المهام العسكرية في المياه والبحار الصغيرة لتكون عملية اكتشافها في غاية الصعوبة.
الصين
: تمتلك 10 غواصات نووية و50 غواصة ديزل.
بريطانيا: تمتلك 11 غواصة نووية.
فرنسا
: تمتلك 10 غواصات نووية.
الهند: تمتلك غواصة نووية واحدة و16 غواصة ديزل.
وتحمل الغواصات النووية صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية يمكن لأحدها أن يحرق مدينة بأكملها، كما يمكن تزويدها بطوربيدات نووية يستطيع أحدها أن يصنع جحيما على شواطئ الأعداء.
تمثل الغواصات النووية أحد أضلع ما يعرف بـ "ثالوث الردع النووي" للدول الكبرى، الذي يضم قواعد الصواريخ الأرضية والقاذفات الجوية النووية، وتكون الغواصات أخطر هذه الأضلع بفضل قدرتها العالية على التخفي ومباغتة العدو بوابل من الصواريخ من أقرب نقطة يمكن الوصول إليها.
ما هي الدولة التي ستحتل المرتبة الـ 7 عالميا في قوة الغواصات النووية؟
ستصبح أستراليا الدولة رقم 7 في العالم التي تمتلك غواصات نووية بفضل الاتفاقية التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذا المجال، وهي الاتفاقية التي تسمح بتزويدها بغواصات نووية
متطورة أمريكية الصنع.