عربي
https://sputnikarabic.ae/20221210/جحيم-تحت-الماء-من-يمتلك-الغواصات-النووية-في-العالم-وما-هو-سر-قوتها-المخيفة-1071063378.html
من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟
من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟
تمثل الغواصات أحد أخطر الأسلحة الهجومية في العالم لأن الطوربيدات التي تحملها يمكن أن تشعل جحيما على شواطئ العدو، بينما تستطيع صواريخها إحراق مدن بأكملها. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T19:19+0000
2022-12-10T19:19+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101978/09/1019780902_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_36a06b514cfa35f515d5aa6edf5100dc.jpg
تستخدم الغواصات أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية حول العالم وتمثل وسيلة الجيوش لتنفيذ هجمات مباغتة على العدو أو الرد بهجمات انتقامية في حال تعرض هذا الجيش لهجوم مباغت على مواقعه البرية.تنقسم الغواصات الحربية إلى قسمين:ورغم امتلاك الكثير من الدول للغواصات العسكرية، إلا أن غالبية ما تملكه تلك الدول هو غواصات ديزل - كهربائية، بينما ينحصر عدد الدول التي تمتلك الغواصات النووية بـ 6 دول فقط، حسبما ذكر موقع "ستاتستا" الأمريكي، في إحصائيات 2022.تشير إحصائيات الموقع إلى أن كل دولة من الدول الـ 6 تمتلك قوة من الغواصات النووية وغواصات الديزل:وتحمل الغواصات النووية صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية يمكن لأحدها أن يحرق مدينة بأكملها، كما يمكن تزويدها بطوربيدات نووية يستطيع أحدها أن يصنع جحيما على شواطئ الأعداء.تمثل الغواصات النووية أحد أضلع ما يعرف بـ "ثالوث الردع النووي" للدول الكبرى، الذي يضم قواعد الصواريخ الأرضية والقاذفات الجوية النووية، وتكون الغواصات أخطر هذه الأضلع بفضل قدرتها العالية على التخفي ومباغتة العدو بوابل من الصواريخ من أقرب نقطة يمكن الوصول إليها.ما هي الدولة التي ستحتل المرتبة الـ 7 عالميا في قوة الغواصات النووية؟ستصبح أستراليا الدولة رقم 7 في العالم التي تمتلك غواصات نووية بفضل الاتفاقية التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذا المجال، وهي الاتفاقية التي تسمح بتزويدها بغواصات نووية متطورة أمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20190629/القوات-الروسية-غواصة-نووية-1042029963.html
https://sputnikarabic.ae/20221208/مقارنة-نووية-بين-الصين-وأمريكا-في-2022-1070977401.html
https://sputnikarabic.ae/20221203/كيف-يتم-تدريب-أطقم-الغواصات-الحربية-في-محطات-خاصة-على-الأرض-1070811614.html
https://sputnikarabic.ae/20220923/أمريكا-تبدأ-محادثات-لبناء-أول-مجموعة-غواصات-نووية-لصالح-أستراليا-1068161041.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101978/09/1019780902_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_8b3c859936ba4b2b1537a0b334b460a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟

19:19 GMT 10.12.2022
© Press-service of JSC "PO "Sevmas"غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي
غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Press-service of JSC "PO "Sevmas"
تابعنا عبرTelegram
تمثل الغواصات أحد أخطر الأسلحة الهجومية في العالم لأن الطوربيدات التي تحملها يمكن أن تشعل جحيما على شواطئ العدو، بينما تستطيع صواريخها إحراق مدن بأكملها.
تستخدم الغواصات أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية حول العالم وتمثل وسيلة الجيوش لتنفيذ هجمات مباغتة على العدو أو الرد بهجمات انتقامية في حال تعرض هذا الجيش لهجوم مباغت على مواقعه البرية.
غواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2019
تسليم القوات الروسية غواصة نووية محدثة
29 يونيو 2019, 11:22 GMT

تنقسم الغواصات الحربية إلى قسمين:

غواصات الديزل: هي غواصات تعمل بالديزل وتكون قدرتها في البقاء تحت الماء محدودة لكن محركاتها تكون هادئة بصورة تجعلها أكثر قدرة على التخفي من الغواصات النووية.
الغواصات النووية: تستخدم مفاعلات نووية صغيرة لتشغيل محركاتها ما يمنحها قدرة غير محدود في البقاء تحت الماء، لكن بصمة الصوت الخاصة بها تكون أعلى من غواصات الديزل.
ورغم امتلاك الكثير من الدول للغواصات العسكرية، إلا أن غالبية ما تملكه تلك الدول هو غواصات ديزل - كهربائية، بينما ينحصر عدد الدول التي تمتلك الغواصات النووية بـ 6 دول فقط، حسبما ذكر موقع "ستاتستا" الأمريكي، في إحصائيات 2022.
النووي الصيني - أول قنبلة هيدروجينية تفجرها الصين عام 1967 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
مقارنة نووية بين الصين وأمريكا في 2022
8 ديسمبر, 11:20 GMT

تشير إحصائيات الموقع إلى أن كل دولة من الدول الـ 6 تمتلك قوة من الغواصات النووية وغواصات الديزل:

الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 68 غواصة نووية تعتمد عليها في قطع المسافات الطويلة عبر البحار والمحيطات للوصل إلى قواعدها في قارات أخرى.
روسيا: تمتلك 36 غواصة نووية ذات مدى غير محدود، إضافة إلى 21 غواصة ديزل لها ميزة استراتيجية خلال المهام العسكرية في المياه والبحار الصغيرة لتكون عملية اكتشافها في غاية الصعوبة.
الصين: تمتلك 10 غواصات نووية و50 غواصة ديزل.
بريطانيا: تمتلك 11 غواصة نووية.
فرنسا: تمتلك 10 غواصات نووية.
الهند: تمتلك غواصة نووية واحدة و16 غواصة ديزل.
وتحمل الغواصات النووية صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية يمكن لأحدها أن يحرق مدينة بأكملها، كما يمكن تزويدها بطوربيدات نووية يستطيع أحدها أن يصنع جحيما على شواطئ الأعداء.
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
كيف يتم تدريب أطقم الغواصات الحربية في محطات خاصة على الأرض؟
3 ديسمبر, 21:08 GMT
تمثل الغواصات النووية أحد أضلع ما يعرف بـ "ثالوث الردع النووي" للدول الكبرى، الذي يضم قواعد الصواريخ الأرضية والقاذفات الجوية النووية، وتكون الغواصات أخطر هذه الأضلع بفضل قدرتها العالية على التخفي ومباغتة العدو بوابل من الصواريخ من أقرب نقطة يمكن الوصول إليها.
غواصة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
أمريكا تبدأ محادثات لبناء أول مجموعة غواصات نووية لصالح أستراليا
23 سبتمبر, 20:57 GMT

ما هي الدولة التي ستحتل المرتبة الـ 7 عالميا في قوة الغواصات النووية؟

ستصبح أستراليا الدولة رقم 7 في العالم التي تمتلك غواصات نووية بفضل الاتفاقية التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذا المجال، وهي الاتفاقية التي تسمح بتزويدها بغواصات نووية متطورة أمريكية الصنع.
© Sputnikطوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала