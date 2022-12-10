https://sputnikarabic.ae/20221210/رونالدو-على-مقاعد-البدلاء-في-مباراة-البرتغال-والمغرب-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-2022-1071055372.html

رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022‏

رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022‏

يجلس نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء، في مواجهة فريقه الوطني ضد ‏منتخب المغرب، في ربع نهائي كأس العالم 2022، اليوم السبت.‏ 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T15:21+0000

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وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها رونالدو (37 عاما) كبديل في مونديال قطر 2022، بعد أن كانت المرة الأولى في مباراة الـ16 ضد سويسرا، وتفضيل المهاجم الشاب، غونسالو راموس، على حسابه.وتم استبعاد رونالدو من تشكيلة المنتخب البرتغالي ضد نظيره السويسري، بعدما أعرب المدرب، فرناندو سانتوس، عن إحباطه من موقف قائد فريقه في المباراة السابقة.وقال سانتوس في وقت لاحق إن رونالدو "ليس سعيدا" بإبلاغه بأنه سيجلس على مقاعد البدلاء، لكنه لم يهدد بمغادرة كأس العالم بسبب القرار.وجاء رونالدو في النهاية كبديل في الدقيقة 74 من مباراة إسبانيا، وبدا منفصلا إلى حد ما عن بقية الفريق بعد المباراة، وأظهر بالفعل موقفا سيئا بعد استبداله في مباراة المجموعة الأخيرة ضد كوريا الجنوبية. هذه هي خامس مشاركة لرونالدو في بطولة كأس العالم، وقد تكون الأخيرة له خلال مسيرته الكروية.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.

https://sputnikarabic.ae/20221208/هدد-بالرحيل-صحيفة-برتغالية-تفجر-مفاجأة-بشأن-رونالدو-1070984422.html

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