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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/رونالدو-على-مقاعد-البدلاء-في-مباراة-البرتغال-والمغرب-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-2022-1071055372.html
رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022‏
رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022‏
يجلس نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء، في مواجهة فريقه الوطني ضد ‏منتخب المغرب، في ربع نهائي كأس العالم 2022، اليوم السبت.‏ 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T15:21+0000
2022-12-10T15:24+0000
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وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها رونالدو (37 عاما) كبديل في مونديال قطر 2022، بعد أن كانت المرة الأولى في مباراة الـ16 ضد سويسرا، وتفضيل المهاجم الشاب، غونسالو راموس، على حسابه.وتم استبعاد رونالدو من تشكيلة المنتخب البرتغالي ضد نظيره السويسري، بعدما أعرب المدرب، فرناندو سانتوس، عن إحباطه من موقف قائد فريقه في المباراة السابقة.وقال سانتوس في وقت لاحق إن رونالدو "ليس سعيدا" بإبلاغه بأنه سيجلس على مقاعد البدلاء، لكنه لم يهدد بمغادرة كأس العالم بسبب القرار.وجاء رونالدو في النهاية كبديل في الدقيقة 74 من مباراة إسبانيا، وبدا منفصلا إلى حد ما عن بقية الفريق بعد المباراة، وأظهر بالفعل موقفا سيئا بعد استبداله في مباراة المجموعة الأخيرة ضد كوريا الجنوبية. هذه هي خامس مشاركة لرونالدو في بطولة كأس العالم، وقد تكون الأخيرة له خلال مسيرته الكروية.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
https://sputnikarabic.ae/20221208/هدد-بالرحيل-صحيفة-برتغالية-تفجر-مفاجأة-بشأن-رونالدو-1070984422.html
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منتخب البرتغال الوطني, أخبار المغرب اليوم, رياضة, مجتمع
منتخب البرتغال الوطني, أخبار المغرب اليوم, رياضة, مجتمع

رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022‏

15:21 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 15:24 GMT 10.12.2022)
© AFP 2022 / ANTHONY DEVLIN البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
© AFP 2022 / ANTHONY DEVLIN
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يجلس نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء، في مواجهة فريقه الوطني ضد ‏منتخب المغرب، في ربع نهائي كأس العالم 2022، اليوم السبت.‏
وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها رونالدو (37 عاما) كبديل في مونديال قطر 2022، بعد أن كانت المرة الأولى في مباراة الـ16 ضد سويسرا، وتفضيل المهاجم الشاب، غونسالو راموس، على حسابه.
وتم استبعاد رونالدو من تشكيلة المنتخب البرتغالي ضد نظيره السويسري، بعدما أعرب المدرب، فرناندو سانتوس، عن إحباطه من موقف قائد فريقه في المباراة السابقة.
وقال سانتوس في وقت لاحق إن رونالدو "ليس سعيدا" بإبلاغه بأنه سيجلس على مقاعد البدلاء، لكنه لم يهدد بمغادرة كأس العالم بسبب القرار.
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وجاء رونالدو في النهاية كبديل في الدقيقة 74 من مباراة إسبانيا، وبدا منفصلا إلى حد ما عن بقية الفريق بعد المباراة، وأظهر بالفعل موقفا سيئا بعد استبداله في مباراة المجموعة الأخيرة ضد كوريا الجنوبية.
هذه هي خامس مشاركة لرونالدو في بطولة كأس العالم، وقد تكون الأخيرة له خلال مسيرته الكروية.
وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
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